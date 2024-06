Alus kuin scifi-elokuvasta: Tämä on USA:n ”paholaisrausku”

Yhdysvaltain asevoimien tutkimusosasto Darpan kehittämästä, rauskua muistuttavasta meridroonista on saatu uutta kuvamateriaalia, kertoo The War Zone.

Manta Raynä tunnettu drooni on näkyvissä marraskuussa 2023 otetuissa Google Mapsin kautta saatavilla OLEVISSA sateliittikuvissa. Kuvat on otettu Kalifornian Port Huenemen laivastotukikohdasta.

Sateliittikuvien ansiosta on paljastunut myös Manta Rayn suuri koko: Se on lähes 14 metriä leveä ja 10 metriä pitkä. Mikäli drooni otettaisiin käyttöön, olisi se yksi Yhdysvaltain asevoimien suurimpia meridrooneja.

Toistaiseksi Darpa sekä Manta Raytä valmistava Northrop Grumman eivät ole julkistaneet Manta Rayn tarkkoja kokotietoja. Northrop Grumman on kuitenkin paljastanut, että droonin suuri koko voi luoda haasteita aluksen ottamisessa operationaaliseen käyttöön.

Sateliittikuvissa on nähtävissä, että Manta Ray ilmeisesti vaatii erikoistuneen nosturin, jotta se voidaan nostaa pois tai laskea veteen. Viime vuonna Yhdysvaltain merivoimat perui Snakehead-meridrooniohjelman, koska droonin siirtäminen olisi osoittautunut kohtuuttoman hankalaksi.

Manta Rayn vahvuutena on, että se voidaan paloitella pienempiin osiin kuljetusta varten.

– Useimmat suuret vedenalaiset alukset ovat niin suuria koottuna, että niitä ei voida kuljettaa rekalla tai laivalla. Insinöörimme suunnittelivat Manta Rayn tämän huomioon ottaen. Modulaarisen suunnittelun ansiosta Manta Ray voidaan erottaa osiin kuljetusta varten, Northrop Grummanin edustaja kommentoi.

Manta Raytä on kutsuttu ”ekstrasuureksi liidokiksi”, sillä sen rauskun muotoinen rakenne antaa sille nostovoimaa. Sen potkurit on myös poikkeuksellisesti sijoitettu aluksen siipiin.

Muotonsa vuoksi Northrop Grummanin meridrooni liikkuu veden alla ylös ja alas pumppaamalla vettä vesisäiliöön ja sieltä pois. Säiliön täyttöaste määrittelee sen, missä kulmassa drooni liikkuu. Tarvittaessa Manta Ray voi vajota merenpohjaan lepotilaan, josta se voidaan aktivoida myöhemmin käyttöön.

Toistaiseksi tiedot Manta Rayn aseistuksesta ja varustuksesta ovat epämääräisiä. Tiedustelu- ja tarkkailutehtävät sekä miinantorjunta ja -lasku ovat joitakin tehtäviä, joihin Manta Rayn arvioidaan pystyvän. Sen sisäisen varastotilan ansiosta se voisi toimia myös emoaluksena pienemmille drooneille.

Toistaiseksi ei ole varmaa, missä kohtaa Manta Ray siirtyisi merivoimissa aktiivipalvelukseen. Darpan mukaan se tekee parhaillaan yhteistyötä merivoimien kanssa neuvotellakseen asiasta.

Someone managed to find the DARPA Manta Ray on google maps

Source:https://t.co/1VWGp9jzun#ufotwitter #ufox #uaptwitter #uapx pic.twitter.com/WE2R8Re9uG

— RAEFOS Network (@RAEFOSnet) June 20, 2024