Alle 25-vuotiaiden velkaantuneiden velkamäärät kasvaneet

Intrumin tutkimusten mukaan 18-24-vuotiaiden vaikea velkaantuminen on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana 96 prosenttia. Vaikean velkaantumisen syitä voivat olla muun muassa koronapandemian aiheuttamat lomautukset ja työpaikan menetykset sekä kulutusluottojen helppo saatavuus.

Kotitaloudet nostivat kulutusluottoja toukokuussa 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja nuorten velkaantuminen on heikentynyt entisestään alkuvuoden aikana.

– Alle 25-vuotiaiden nuorten aikuisten määrä Intrumin velallisissa on kasvanut selvästi. Kasvu näkyy erityisesti jo aiemmin velkaantuneiden sekä vaikeasti velkaantuneiden ryhmissä. Oman talouden hallinta saattaa olla hukassa ja nuoret velkaantuvat muun muassa nostaessaan kulutusluottoja, ostaessaan verkkokaupoista luotolla ja maksamattomien vuokrarästien vuoksi. Joskus taustalla voi olla myös peliriippuvuutta. Lisäksi korkea inflaatio on lisännyt haasteita tavallisessa arjen selviytymisessä, mikä voi ennakoida maksuvaikeuksien lisääntymistä, toteaa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Hän toteaa olevan tärkeää, että nuori oppii heti itsenäistymisen alkumetreillä pitämään omat tulot ja menot kurissa, jotta vältytään ylivelkaantumiselta.

Intrumin kuluttajien maksutaparaportissa 49 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa talouslukutaidot vanhemmiltaan ja 39 prosenttia kertoi koulun olevan pääasiallinen tietolähde taloustietämyksen kartuttamiselle.

Vinkit oman talouden hallintaan

• Laske omat tulot ja menot kuukausittain ja elä omien varojesi mukaan. Harkitse omaa kulutustasi, tarvitseeko kaikkea hankkia uutena vai voitko ostaa tavaran käytettynä? Kaikkea ei ole pakko omistaa, vaan joskus on järkevää lainata tarvitsemasi asia. Vältä myös osamaksulla ostamista.

• Maksa aina ensin laskut, esimerkiksi lainan lyhennykset, vuokra-, energia- ja puhelinlaskut. Vasta sitten voit laskea, mitä jää muuhun elämiseen.

• Kaikille sattuu unohduksia ja/tai rahatilanne saattaa olla hankala tietyssä elämänvaiheessa. Jos saat maksumuistutuksen perintätoimistolta, älä säikähdä, vaan ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun. Maksuaikaa voi ja kannattaa aina pyytää lisää. Maksumuistutus ei tarkoita automaattisesti maksuhäiriömerkintää.

• Älä maksa velkaa velalla, vaan katkaise velkakierre ajoissa. Maksamattomat velat vaikeuttavat myöhemmin esimerkiksi luotonsaantia, jos velkaantumisesta on tullut maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkintä voi olla myös este työpaikan, vuokra-asunnon, vakuutuksen tai puhelinliittymän saamiselle.

• Älä jää yksin velkojen kanssa. Mitä nopeammin haet apua, sitä varmemmin talous saadaan takaisin raiteille.

• Jos olet jo saanut maksuhäiriömerkinnän tai useamman sellaisen, ota yhteyttä perintätoimistoon tai paikkakuntasi velkaneuvontaan ja keskustele asiantuntijan kanssa, kuinka saisit maksettua velkasi. 1.12.2022 voimaan astuva luottotietolaki helpottaa velkaantuneen asemaa, sillä jatkossa maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua velan maksamisesta.

• Tarjolla on paljon ajankohtaisia ja ilmaisia neuvoja talousasioiden hoitamiseen. Opettele talouden käsitteitä verkosta, podcasteista, lehdistä ja kirjoista. Myös vanhempien ja ystävien tietämys talousasioista kannattaa hyödyntää.

Fakta:

• Suomalaisten maksuhäiriömerkinnät yhteensä 388 000 kappaletta.

• Alle 25-vuotiaiden vaikeasti velkaantuneiden määrä Intrumilla on noin 10 000 henkeä.

• Vaikeasti velkaantuneiden nuorten velan määrä Intrumilla on keskimäärin 11 328 euroa.

• Intrumin datan perusteella noin 20 prosenttia vaikeasti velkaantuneista alle 25-vuotiaista on pystynyt lyhentämään velkaansa.