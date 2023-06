Alkoiko suuri vastahyökkäys? ”Tämä ei ole enää rutiinia”

Ukrainan vastahyökkäykset näyttävät alkaneen, yhdysvaltalainen Economist raportoi tiedustelulähteisiin vedoten.

– Käsityksemme mukaan Ukrainan hyökkäykset viimeisen 24 tunnin aikana ovat sellaista, joka ei ole enää yhtä rutiininomaisia kuin tavallisesti. Mutta emme vielä todennäköisesti ole nähneet suurinta vastaiskua, Economistin toimittaja arvioi Twitterissä.

Sunnuntaina 4. kesäkuuta raportoitiin Ukrainan joukkojen hyökkäyksistä Donetskissa Itä-Ukrainassa. Iskujen tarkoituksena on katkaista ”maasilta” Venäjän miehittämän Krimin niemimaan ja muiden miehitettyjen alueiden väliltä. Länsimaiset tiedustelulähteet arvioivat Economistille, että nämä hyökkäykset merkitsivät todellisuudessa Ukrainan vastahyökkäyksen alkua, ja hyökkäyksiä on alkamassa useilla rintamilla.

Muita hyökkäyksiä on raportoitu Donetskin lounaispuolella Velyka Novosilkan alueella. Lähteiden mukaan Ukrainan joukot ovat tehneet alueella onnistuneen iskun ja kyenneet häiritsemään Venäjän joukkojen sisäistä viestintää.

Edistystä on Economistin mukaan tapahtunut muuallakin. Ukrainan joukkojen uskotaan vallanneen takaisin alueita Bahmutin länsi- ja pohjoispuolilta. Venäjä on kiistänyt tiedot ja väittänyt torjuneensa ne sekä aiheuttaneensa Ukrainalle raskaita tappioita.

Ukrainaa neuvovat länsimaiden tiedusteluviranomaiset arvioivat, että Venäjän puolustuslinjat ovat luultua heikompia, jonka vuoksi Ukrainan vastahyökkäyksen tulisi edetä nopeasti ja aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa, jotta Venäjällä olisi mahdollisimman pienet mahdollisuudet vastata hyökkäykseen.

Tiedusteluviranomaiset kuitenkin pelkäävät, että Ukraina tulee etenemään liian varovaisesti mikä mahdollistaa sen, että hyökkääjän joukot ehtivät vetäytyä alueelta ennen vastahyökkäystä.

Ukrainan tärkeimmän ponnistuksen arvioidaan olevan kuitenkin vielä edessä. Osa tiedusteluviranomaisista arvioi, että Ukrainan tulisi pystyä pakottamaan Venäjän puolustamaan useita rintamalinjojaan samanaikaisesti, jolloin hyökkääjä joutuu jakamaan joukkojaan laajemmalle alueelle.

Koska Venäjä ei pysty puolustamaan rintamaansa tasavahvasti kaikkialla, Ukrainan tulisi onnistua löytämään sen heikoimmat kohdat vastahyökkäyksen onnistumiseksi. Sen vuoksi Ukrainan arvioidaan vielä etsivän Venäjän heikompia rintamalinjoja ennen hyökkäyksen jatkamista.

Ukrainan alkanutta vastahyökkäystä kommentoi Twitterissä myös kenraalimajuri evp, kansanedustaja Pekka Toveri (kok.).

– Jos pitää paikkansa, ovat läpäisseet suoja-alueen ja ovat kiinni ensimmäisessä puolustuslinjassa, josta varsinainen taistelu vasta alkaa…, Toveri tviittaa.

