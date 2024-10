Alkoholin kulutus väheni – ”Onko yllätys, ettei THL kehu sanallakaan uudistuksia?”

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) ihmettelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessorin Pia Mäkelän Helsingin Sanomille antamia kommentteja suomalaisten alkoholinkäytön vähenemisestä.

THL:n tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt vuodesta 2008. Mäkelä arvioi HS:lle syyksi muun muassa alkoholiverotuksen kiristymisen.

Wallinheimo ihmettelee professorin kommentteja, sillä Mäkelä ei missään vaiheessa mainitse alkoholipolitiikkaan tehtyjä uudistuksia.

– Onko yllätys, että THL ei sanallakaan kehu alkoholiuudistuksia, vaikka kaikki näkevät, että Suomessa alkoholin kulutus on vähentynyt merkittävästi: kulutustaso on alle Euroopan tason. Vuoden 2008 jälkeen on säästetty yli 10 000 ihmishenkeä ja ihmiset ovat pysyneet työkykyisinä, Wallinheimo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Suomalaista alkoholipolitiikkaa on uudistettu viime vuosina esimerkiksi sallimalla ensin (vuonna 2018) 5,5-prosenttisten juomien myyminen päivittäistavarakaupoissa. Tänä vuonna astui voimaan uudistus, joka sallii enintään kahdeksanprosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myymisen ruokakaupoissa.

– Mietin vaan, että pelottelusta huolimatta suomalainen alkoholipolitiikkaa on ollut erittäin hyvää viimeiset 15 vuotta. Jatketaan maltillisilla uudistuksilla, jotka ovat toimineet, Wallinheimo toteaa.