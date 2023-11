Alko poistaa israelilaisia viinejä valikoimistaan – kansanedustaja näkee huolestuttavan ilmiön

Alko poistaa Israelin siirtokuntien tuotteita valikoimistaan. Tuotteet ovat myynnissä vuoden 2023 loppuun asti.

– Alko voi poistaa tuotteita valikoimastaan, jos kansainvälistä oikeutta rikotaan. Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien Euroopan unioni ja Suomi, on tuominnut siirtokunnat kansainvälisen oikeuden vastaisina, Alko kertoo viestipalvelu X:ssä.

Suomenjuutalaisen toimittaja Dennis Mitznerin mukaan Alkon päätös haiskahtaa antisemitismiltä.

– Tämä hankaloittaa juutalaista elämää Suomessa (ikään kuin haasteita ei olisi jo tarpeeksi), ja samalla se hyväksyy antisemiittisen BDS-liikkeen toimintatavat vieläpä juuri, kun Israel kamppailee murhanhimoista terroristijärjestöä vastaan. Israelilaiset viinit ovat olleet Alkossa vuosikymmeniä. Kuvottavaa, hän kirjoittaa X:ssä.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies näkee Alkon päätöksellä yhteyden maailmalla leviävään huolestuttavaan ilmiöön.

– Alko vihjaa oudosti mahdollisuudella poistaa valikoimasta israelilaiset viinit.

Se tuntuu jälleen yhdeltä merkiltä siitä, että juutalaisvastaisuus on nousussa niin Suomessa kuin muualla Euroopassa, hän kirjoittaa Facebookissa.

Antisemitismi on Koulumiehen mukaan yhä yleisempää.

– Surullisena olemme lukeneet uutisia Euroopasta, jossa juutalaisten asuintaloihin on piirretty viime aikoina Daavidin tähtiä. Berliinin juutalaisyhteisön puheenjohtajan mukaan näinä päivinä on vaarallisempaa elää juutalaisena Saksassa kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen, hän kirjoittaa.

– Myöskään Pohjoismaat eivät ole lintukoto. Ruotsissa seurakunta joutui hiljattain varoittamaan juutalaisia, että heidän ei pitäisi puhua hepreaa julkisesti ja että heidän pitäisi jättää daavidintähti kotiin, jotta he eivät joutuisi väkivallan kohteeksi. Myös Suomessa juutalaiset kokevat olonsa aiempaa uhatummiksi. Helsingin juutalainen seurakunta on sulkenut synagogansa ovet vierailijoilta uhkauksien vuoksi ja on joutunut kiristämään turvallisuustoimiaan.

Israelin ja Hamasin sota on Koulumiehen mukaan lisännyt antisemitismiä.

– Israelin ja Palestiinan välinen konflikti on osaltaan nyt aktivoinut sekä vasemmistolaisia että äärioikeistolaisia, jotka molemmat jakavat yhteisen viholliskuvan juutalaisista. Israelin puolustautuminen Hamasin hyökkäystä vastaan on nostanut meidänkin yhteiskunnassamme piilevän antisemitismin esille, eikä näky ole kaunis, hän toteaa.

Koulumies kertoo, että Suomessa Palestiinan puolesta pidetyissä mielenosoituksissa on huudettu juutalaisvastaisia sloganeita.

– Jopa kansanedustajia on ollut tällaisissa mielenosoituksissa pitämässä puheita. Tällainen toiminta on erityisen tuomittavaa – kansanedustajien tulisi käyttää parempaa harkintaa siihen, millaisissa tilaisuuksissa käyvät puhumassa.

Hallitus laati syksyllä rasismin vastaisen ohjelman.

– Vähänpä siis vielä syyskuun alussa tiesimme, kun äänestimme eduskunnassa rasismin vastaisen ohjelman hyväksymisestä. Silloin ei olisi voinut vielä arvata, että jo lokakuussa antisemitismi ryöpsähtäisi esiin näin avoimesti, Koulumies toteaa.