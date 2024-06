Kun Ranskassa vietettiin 6.–7. kesäkuuta 2024 Normandian maihinnousun 80-vuotisjuhlallisuuksia, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi otettiin vastaan korkein kunnianosoituksin, mutta Venäjän edustajia ei kutsuvieraiden joukossa nähty.

Normandiassa järjestettyjen seremonioiden jälkeen Zelenskyiä isännöinyt Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupasi Ukrainalle lisää sotilaallista apua, kuten Mirage 2000-5-hävittäjiä ja muita nykyaikaisia asejärjestelmiä sekä vankkumatonta tukea sodan päättymiseen saakka.

Vain muutamaa päivää myöhemmin, heti eurovaalien tuloksen selvittyä, Macron ilmoitti hajottavansa kansalliskokouksen eli Ranskan parlamentin toisen kamarin. Tämä merkitsee ennenaikaisia vaaleja, joiden ensimmäinen kierros järjestetään jo sunnuntaina 30. kesäkuuta 2024 ja toinen 7. heinäkuuta 2024.

Jos vaalit voittaa Vladimir Putinia ihailevan Marine Le Penin laitaoikeistolainen Kansallinen liittouma (RN), Macronin Ukrainalle antamat lupaukset saattavat ranskalaistutkija Galia Ackermanin mukaan jäädä toteutumatta.

– Älkäämme unohtako, että pääministerillä on hyvin merkittävät valtaoikeudet kaikilla alueilla, myös puolustuksessa ja budjetissa. Jos tehtävään nousee RN:n Jordan Bardella, hänellä on mahdollisuus heikentää kaikkia pyrkimyksiä Ukrainan tukemiseksi, venäläissyntyinen, Ranskassa vuodesta 1984 elänyt Ackerman kirjoittaa Venäjää seuraavalla Desk Russie -uutissivustolla.

– RN on DNA:ltaan Venäjä-myönteinen, joten kaikki äärioikeiston avainhahmot kiiruhtaisivat vaatimaan neuvotteluja Venäjän kanssa ja rauhaa Eurooppaan, Ackerman toteaa.

– Me kaikki tiedämme, mikä on Vladimir Putinin rauhan kaava, sillä hän on juuri ilmoittanut sen: Venäjälle olisi annettava täysi määräysvalta neljällä osittain miehitetyllä alueella, Ukraina olisi demilitarisoitava ja niin edelleen. Niin kauan kuin länsi tukee Ukrainaa, sellaisella suunnitelmalla ei ole mitään mahdollisuuksia toteutua, Ackerman painottaa.

Jos Macron häviää uhkapelinsä ja RN nousee Ranskan pääministeripuolueeksi, on Ackermanin mukaan kuitenkin uhassa, että lännen yhtenäinen tuki Ukrainalle alkaa rakoilla, ja viime kädessä jopa se, että Ranska irtautuisi EU:sta ja Natosta.