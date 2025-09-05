Diakonissalaitoksen mukaan nyt on aika toimia.

– Alfa-PVP on saatava pois kadulta keinolla millä hyvänsä, ja päihderiippuvaisten henkilöiden hoitopolku sujuvoitettava sellaiseksi, että kadulta pääsee heti vieroitukseen ja vieroituksesta kuntoutukseen, vaatii Diakonissalaitos tiedotteessaan.

Parin viime vuoden aikana rajusti lisääntynyt Alfa-PVP:n käyttö näkyy Diakonissalaitoksen ja sen omistaman Rinnekotien asumis- ja päihdepalveluissa selkeästi.

Alfa-PVP aiheuttaa käyttäjissään aggressiivisuutta, harhaisuutta sekä psykoottista käytöstä. Se on lisännyt myös varkauksia, velkomista, monenlaisia uhka- ja vaaratilanteita sekä infektioita ja muita terveysongelmia.

– Huumetilanne on jatkuvassa muutoksessa: uusia huumausaineita tulee käyttöön ja vanhojen käyttö muuttuu sitä mukaan. Alfa-PVP:n yleistyminen on muuttanut huumetilannetta ja päihdekulttuuria kuitenkin ennennäkemättömällä tavalla, sanoo nuorten päihdetyön koordinaattori Robert Koski Diakonissalaitokselta.

– Suurin muutos on se, että Alfa-PVP:n käyttäjät ovat ajoittain niin harhaisia, etteivät tunnista tuttuja ihmisiä, esimerkiksi päihdetyön ammattilaisia. Ammattilaiset eivät saa enää kontaktia huumausaineen vaikutuksessa olevaan ihmiseen, eivätkä silloin pysty auttamaan häntä, kertoo Mika Paasolainen. Hän vastaa osasta mielenterveys- ja päihdepalveluista Rinnekodeilla.

Harhaisuus on myös aito turvallisuusriski ammattilaisille. Kentällä toimivat pitkän linjan ammattilaiset ja muut päihdepalveluiden asiakkaat kokevat vakavaa huolta ja osa myös pelkoa Alfa-PVP:n käyttäjiä kohtaan.

Tilanne ratkeaa vain tiiviillä yhteistyöllä

Diakonissalaitos ja Rinnekodit ehdottavat tilanteeseen kahta ensisijaista ratkaisua. Nyt tehtävien ratkaisujen on oltava pitkäjänteisiä, koska kun tilanne Alfa-PVP:n suhteen saadaan hallintaan, nurkan takana saattaa olla jo uusi, entistä vaarallisempi aine. Tilanne vaatii tiivistä, ripeää ja laajaa yhteistyötä.

– Meillä alkaa olla hätätilanne. Alfa-PVP pitää yksinkertaisesti saada pois kadulta ja käytöstä niin nopeasti kuin mahdollista, Paasolainen sanoo.

Tässä kriittisessä roolissa ovat maahantuonnin suhteen rajavartiolaitos, ja myynnin näkökulmasta poliisi. Poliisin ennalta estävän toiminnan lopettaminen oli virhe, joka tulisi korjata. Myyjille, käyttäjille ja potentiaalisille käyttäjille pitää myös saada viestittyä oikeaa tietoa aineen vaarallisuudesta ja koukuttavuudesta.

– Kadulta on päästävä heti vieroitukseen, ja vieroituksesta suoraan kuntoutukseen. Tätä varten tarvitsemme hoitopolun, jonka lähtöpiste on 24/7 päivystävä hoidontarpeen arviointi, joka lähettää asiakkaat suoraan oikeaan hoitopaikkaan ilman katkoksia, sanoo jalkautuvaa päihdetyötä kadulla pitkään tehnyt Koski.

Lisäksi Alfa-PVP:n käyttäjille pitäisi tarjota puhtaita käyttövälineitä ja turvallisen käytön ohjausta, koska tämä on tapa saattaa heidät ammattilaisten luokse. Myös ainetestaus ja turvalliset käyttötilat olisivat Diakonissalaitoksen mukaan mahdollinen tapa tavoittaa käyttäjät avun piiriin.