Alexander Stubbin mukaan Suomella on paljosta kiittäminen ukrainalaisia

Kokoomuksen tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb kiersi ennen lauantaista Porin-vierailua perjantaina Keski-Pohjanmaalla. Laihialla hän puhui illalla Elojuhla-tapahtumassa.

Ilkka-Pohjalaisen mukaan Stubb haluaa valaa uskoa ja luottamusta tulevaan niille, jotka ahdistuvat sotauutisista ja muista levottomuuksista.

– Meillä ihmisillä on taipumus tehdä kolme virhettä. Ensimmäinen on se, että ylirationalisoimme menneisyyden. Haemme menneisyydestä yhtäläisyyksiä sille, mitä juuri nyt tapahtuu. Toinen on se, että ylidramatisoimme nykyhetkeä. Luulemme, että maailma on kaaoksessa, eikä näin ole ollut aikaisemmin, Alexander Stubb sanoo.

– Kun nämä kaksi virhettä on tehty, teemme sen isoimman virheen eli aliarvioimme tulevaisuutta. Olisi hirveän tärkeää panna asiat perspektiiviin.

Murehtiminen on hänen mukaansa toki ymmärrettävää ja inhimillistä.

– Mutta minua ovat aina ärsyttäneet ne poliitikot, jotka vain manaavat elämäntilanteen mahdottomuutta, eivätkä luo toivoa, hän toteaa Ilkka-Pohjalaisessa.

Suomella on presidenttiehdokkaan mukaan uskottava itsenäinen puolustus ja hävittäjät, polkumme Natoon oli historiallisen nopea, ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanteemme on vahva ”koska se on aina ollut elinehtomme”.

– Joskus yöllä, kun herään, mietin, mitä olisi tapahtunut, jos (Vladimir) Putin olisi onnistunut marssimaan 72 tunnissa Kiovaan, kuten oletettiin. Veikkaan, että siinä tapauksessa Suomi ei tänä päivänä olisi Nato-maa. Meillä on aika paljosta kiittäminen ukrainalaisia, Stubb sanoo.

Presidentistä tulee

Nato-presidentti

Alexander Stubbia Ähtävällä haastatelleessa Vasabladetissa hän sanoo, ettei haluaisi nähdä rajoituksia Suomen Nato-jäsenyydessä. Sama koskee USA:n kanssa tehtävää DCA-sopimusta.

– En usko että Suomeen tulee ydinaseita. Mutta meidän ei pidä kieltäytyä tässä vaiheessa. Voi syntyä turvallisuuspoliittinen tilanne jossa tarvitsemme niitä, hän sanoo Vasabladetissa.

– Jos USA haluaa hakea tänne joukkoja ja sotamateriaalia ja pitää niitä täällä, jota he haluavat, tulee meidän sanoa ”kyllä kiitos”. Se on osa sateenvarjoa joka pitää meidät turvassa.

Alexander Stubb sanoo haluavansa olla empaattinen, toisia ymmärtävä, valtiojohtaja. Presidentillä ei hänen mukaansa voi olla vahvoja näkemyksiä kaikesta – vain joskus on lyötävä nuija pöytään.

– Arvojohtajaksi kutsuminen pitää ansaita, muun muassa sillä miten puhuu toisista ihmisistä. On helpompaa olla jotain mieltä kuin olla empaattinen.

– Olen kokoomuksen ehdokas, jos tulen virallisesti valituksi. Se ei tarkoita, että tuen istuvan hallituksen politiikkaa, riippumatta siitä kuka sitä johtaa. Mutta yhteistyön pääministerin kanssa pitää sujua.

– Venäjää on ymmärrettävä. Mutta Suomen tuleva presidentti tulee olemaan Nato-presidentti. Tuntuu hyvältä olla historian oikealla puolella, Alexander Stubb toteaa.

