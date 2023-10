Alexander Stubb vieraili juurillaan – mitä hänen sukunimensä tarkoittaa?

Tulevalla presidenttiehdokkaalla Alexander Stubbilla on suku- ja perhetaustaa Pohjanmaalla, Karjalassa, Satakunnassa ja Helsingissä. Perjantaisella Stubbin vaalikiertueella muun muassa Kokkolassa ja Pietarsaaressa, Kruunupyyssä, Ähtävällä ja Laihialla oli erityismerkitystä, sillä matkaa tehtiin omien juurten kautta.

Kun kyseessä ovat juuret ja ruotsin kielen kanto-sana, siis puun tyviosa juurineen, sanaleikit kirjoittavatkin itse itsensä.

Muun muassa Karo Hämäläisen tekemässä omaelämäkerrassa Alex (Otava 2017) on kerrottu Stubbin kummankin sukuhaaran kiintoisista tarinoista:

* Stubb oli sukunimi, jota annettiin nimettömille torppareille. Nimen pohjana oli stubbe eli kanto. Sukunimi on samaa sarjaa kuin esimerkiksi Modig, Stadigh, Rolig tai Tapper.

Alexander Stubbin isoisän isoisän isä Jukka (Johan) Stubb (1838-1911) lähti kovina vuosina Pohjanmaan Ähtävältä Stubbin kylästä päästäkseen rautateille Riihimäelle. Kun töitä ja asunto löytyi, vaimo Anna Stubb käveli perässä myöhemmin noin 500 kilometrin matkan kahden pienen lapsen, lehmän ja pettuleipäsäkin kanssa. Matkalla lehmä piti myydä.

Perhe sai kymmenen henkiin jäänyttä lasta. Heistä yksi oli Viipurissa Stubb-uistimen kehittänyt Alexander Stubb, tulevan presidenttiehdokkaan täyskaima.

Nykyisen Alexander Stubbin isän puolen isovanhemmat Volmar Stubb ja Marita Breitenstein syntyivät Viipurissa.

Alexander Stubbin isä, jääkiekosta tunnettu Göran Stubb syntyi heille Viipurissa 1935. (juttu jatkuu uistimen kuvan jälkeen)

* Alexander Stubbin äiti Christel Setälä (1943-2008) oli Satakunnan Kokemäestä. Hänen isänsä eli Alexander Stubbin isoisä Kai Setälä syntyi Porissa ja varttui Lieksassa, isoäiti Inger Ekman taas Helsingissä.

Kai Setälä (1913-2005) jäi Alex-kirjan mukaan kolme kertaa luokalleen, mutta sisuuntui opettajan sanottua, ettei hänestä tule mitään. Kai Setälästä tuli patologian professori.

– Sodassa isoisäni toimi lääkintökapteenina. Hän astui miinaan ja joutui hoidettavaksi Tilkkaan, jossa häntä hoiti Inger-niminen lotta. Isoisä pyysi lotan ulos ja kosi ensimmäisellä kävelyllään. Ei tullut joota. Sinnikkyyttä vaadittiin, mutta se tuotti tulosta. Uffa ja mumi menivät naimisiin sodan aikana, Alexander Stubb kertoo kirjassaan.

Alexander Stubbin äidin puolen isoisän isän veli oli Emil Nestor Setälä (1864-1935). Hän oli Suomen kieliopin isä, kokoomuksen puheenjohtaja 1920-1921, moninkertainen opetusministeri ja ulkoministeri 1925-1926.

Myös suuri suomalaisuusmies Johan Vilhelm Snellman (1806-1881) on Stubbille sukua suorassa linjassa äidin puolelta.

* Stubbeilla kotona isä puhui ruotsia, äiti suomea. Alexander Stubb on usein naureskellen todennut mielikuvien maailman olevan vaikea – ”kun nimessä on yksi X ja kaksi B:tä, oletetaan, että on syntynyt kultalusikka suussa”.

– Tällaiset ennakkoluulot ovat aina hymyilyttäneet ja samalla ottaneet pannuun. Olen usein hurrien keskuudessa ugri ja ugrien keskuudessa hurri, vaikka olen molempia yhtä aikaa. Olen supisuomalainen ugri-hurri. En ole suomenruotsalainen vaan kaksikielinen, ja olen varttunut normaalissa helsinkiläisessä kerrostalolähiössä, kaikkine asuntovelkoineen. Och samma på svenska, Alexander Stubb toteaa Alex-kirjassa.

