Alexander Stubb Ylelle: Eskalaation riski on mahdollinen

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi seuraa tilannetta Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua lauantaina uusien iskujen sarjan Iranissa. Ylen Ykkösaamussa vieraillut presidentti kuvaili Iranin tilannetta vakavaksi, ja arvioi ”eskalaation riskin olevan hyvin mahdollinen”. Seuraavat tunnit ovat Stubbin mukaan ratkaisevia.

– Tämä kuvaa Lähi-idän epävakaata tilannetta ja on tavalla tai toisella jatkoa sille 12 päivän sodalle, jonka näimme viime vuonna, Stubb sanoi, Yhdysvaltojen ja Israelin viime kesäiseen operaatioon viitaten.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump perusteli lauantaina iskuja Iranin muodostamalla sotilaallisella uhalla sekä maan ydinohjelmalla. Trump on kehottanut iranilaisia vaihtamaan hallintonsa.

– Me toivomme, että tilanne rauhoittuu ja löytyy neuvotteluratkaisu, mutta juuri nyt näyttää huonolta, Stubb sanoi Ylelle.

Lähi-idän tilanne on yleisesti ottaen ”hauras”, Stubb totesi, ja Iran on alueen monien konfliktien keskiössä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäjältä on tuskin odotettavissa vahvempaa reaktiota Iranin tapahtumiin, Stubb arvioi. Venäjän asema maailmanpolitiikassa on presidentin mukaan heikentynyt, ja Iranin lisäksi monet muut Venäjän liittolaiset ovat ajautuneet viime aikoina hankaluuksiin. Venäjä ei esimerkiksi pystynyt vastamaan Yhdysvaltojen tammikuiseen Venezuela-operaatioon mitenkään.

– Tämä on esimerkki siitä, että Yhdysvallat käyttää maailmanpolitiikan hegemonista asemaansa vahvasti, ja Venäjällä ei ole siihen paljon sanottavaa.