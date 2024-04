Alexander Stubb Ylellä: Suomi on jo Naton ytimessä

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on nyt jo Naton päätöksenteon ytimessä.

– Suomella on yksi Euroopan vahvimmista puolustusvoimista, ja olimme enemmän valmis kuin moni muu Nato-maa ennen liittymistä. Tämän aistii keskusteluissa jonka käy muiden Nato-maiden kanssa. Olemme strategisesti hyvin tärkeä maa Natolle, ja meidän on pidettävä huoli, että pysymme sellaisena jatkossa Stubb sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Hän kuvailee, että Suomi on Natossa ”luottopakki”.

Stubbin mukaan on mahdollista että Suomi sekä muut pohjoismaat tulee asettumaan Norfolkin esikunnan alaisuuteen.

Hän on jo aiemmin arvioinut, että Suomi tulee todennäköisesti päätymään Norfolkin alaisuuteen.

Stubbin mukaan on myös mahdollista, että esimerkiksi Yhdysvaltain asemateriaalia varastoidaan pohjoismaihin. Pohjoismaista Norfolkin alaisuudessa on jo Norja, jossa on varastoituna myös Yhdysvaltain merijalkaväen kalustoa.

Komentorakenteeseen liittyvät päätökset tehdään kuitenkin hänen mukaansa Naton puolustusstrategian näkökulmasta. Viime kädessä päätöksen tekee Naton ylin operatiivinen sotilasjohtaja SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).