Alexander Stubb: Vladimir Putinin puhe täynnä tyhjiä uhkauksia

Suomen entinen pääministeri ja Italian Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston professori Alexander Stubb kommentoi Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhetta.

– Lukemassa raportteja ja käännöksiä Putinin puheesta. Täynnä tyhjiä uhkauksia, historiallisia vääristymiä ja valheita. Tulee jäämään historiaan ”Suurena Illuusiona”.

– Tältä kuulostaa epäonnistuneen valtion johtaja. Kyse ei ole siitä, jos [Venäjä romahtaa], vaan milloin ja kuinka paljon sivuvahinkoja, Stubb toteaa Twitterissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti tiistaina laajan kansakunnan tilaa käsittelevän puheen. Lähes kaksi tuntia kestäneessä puheessaan Putin muun muassa syytti länttä Ukrainan sodasta.

Verkkouutiset seurasi puhetta tässä jutussa.

Reading reports & transcripts from Putin's speech. Full of empty threats, historical distortions and lies. Will go down in history as "The Great Illusion". This is what a leader of a failing state sounds like. It is not a question of if, but when and with much collateral damage.

— Alexander Stubb (@alexstubb) February 21, 2023