Alexander Stubb: Viron ilmatilan loukkaus on vastuuton teko Venäjältä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi lauantaina Venäjän Viron ilmatilan loukkausta. Kolme Venäjän MIG-31-hävittäjää loukkasi Viron ilmatilaa Suomenlahden päällä 12 minuutin ajan perjantaina. Stubb kuvaili tekoa vastuuttomaksi.

– Viron ilmatilan räikeä loukkaus on vastuuton teko Venäjältä. Tuemme naapuriamme ja liittolaistamme Viroa. Nato ja liittolaiset toimivat tilanteessa nopeasti ja suunnitelmien mukaisesti, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Stubbin mukaan tapahtunutta ei tule nähdä yksittäisenä tapauksena, vaan osana Venäjän viimeaikaista toimintaa.

– Seuraavaksi Viron pyytämässä Artikla 4 -konsultaatiossa vahvistetaan yhteinen tilannekuva ja keskustellaan jatkosta. Jo käynnistynyt Eastern Sentry on osa vastettamme.

Viro on pyytänyt perjantaisen ilmatilaloukkauksen jälkeen Natoa ottamaan käyttöön Naton sopimuksen neljännen artiklan, mikä merkitsee konsultaatiota jäsenmaiden kesken.

Eastern Sentry on Naton käynnistämä operaatio liittokunnan itäisen sivustan suojaamiseksi. Se käynnistettiin 12. syyskuuta 2025 Puolan hallituksen esittämän artikla 4 -pyynnön jälkeen, joka liittyi Venäjän droonien tunkeutumiseen Puolan ilmatilaan.

Lisäksi Stubb muistuttaa, että EU:n uusi, järjestyksessään 19. pakotepaketti kohdistaa lisää painetta Venäjän sodankäyntikykyyn.