Alexander Stubb: Venäjän isku Kiovaan paljastaa hyökkääjän todelliset kasvot

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi sunnuntain vastaisena yönä Venäjän tekemää laajaa lennokki- ja ohjusiskua Kiovaan. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:n julkaisussa.
Isku Ukrainan pääkaupunkiin kohdistui siviileihin. Tietojen mukaan iskuissa kuolleiden joukossa on lapsi sekä sairaanhoidon työntekijöitä.
Stubb muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että isku tehtiin vain päiviä YK:n yleiskokousviikon jälkeen.
– YK:n yleiskokousviikon jälkeen tehty isku paljastaa Venäjän valheelliset tarinat sodasta ja hyökkääjän todelliset kasvot, Stubb kirjoittaa.
– On aika hyväksyä EU:n seuraava pakotepaketti ja pitää painetta yllä Venäjää kohtaan.
Venäjä teki viime yönä valtavan lennokki- ja ohjusiskun Kiovaan. Isku kohdistui jälleen siviileihin. Kuolleiden joukossa on vahvistettu olevan lapsi ja sairaanhoidon työntekijöitä.
YK:n yleiskokousviikon jälkeen tehty isku paljastaa Venäjän valheelliset tarinat sodasta ja…
— Alexander Stubb (@alexstubb) September 28, 2025