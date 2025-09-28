Verkkouutiset

Tuhoutuneita asuinrakennuksia Venäjän ilmaiskun jälkeen Kiovan laitamilla 28. syyskuuta 2025. AFP / LEHTIKUVA / ROMAN PILIPEY

Alexander Stubb: Venäjän isku Kiovaan paljastaa hyökkääjän todelliset kasvot

Tasavallan presidentin mukaan on aika hyväksyä EU:n seuraava pakotepaketti.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi sunnuntain vastaisena yönä Venäjän tekemää laajaa lennokki- ja ohjusiskua Kiovaan. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:n julkaisussa.

Isku Ukrainan pääkaupunkiin kohdistui siviileihin. Tietojen mukaan iskuissa kuolleiden joukossa on lapsi sekä sairaanhoidon työntekijöitä.

Stubb muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että isku tehtiin vain päiviä YK:n yleiskokousviikon jälkeen.

– YK:n yleiskokousviikon jälkeen tehty isku paljastaa Venäjän valheelliset tarinat sodasta ja hyökkääjän todelliset kasvot, Stubb kirjoittaa.

– On aika hyväksyä EU:n seuraava pakotepaketti ja pitää painetta yllä Venäjää kohtaan.

