Alexander Stubb. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Alexander Stubb: Vain yksi syy estää rauhan – Venäjä ja Vladimir Putin

Presidentti ei pidä tulitaukoa todennäköisenä.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Venäjän johtaja Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaavat lähitulevaisuudessa.

– Puhuin presidentti Zelenskyille muutaman kerran viime viikolla ja jos muistan oikein, presidentti Trumpille lauantaina, kun kahdenvälisen sopimuksen takaraja lähestyi, Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Stubbin mukaan myös se näyttää epätodennäköiseltä, että Ukrainan ja Venäjän johtajat tapaisivat edes kahdenvälisesti.

Samalla se tarkoittaa sitä, ettei Stubb pidä tulitaukoa Ukrainassa kovin realistisena.

– Tällä hetkellä en ole optimistinen siitä, että saavuttaisimme tulitauon tai pohjustuksen rauhalle lähitulevaisuudessa. Ja siihen on vain yksi syy: Venäjä ja Putin, Stubb totesi.

Trump on aiemmin sanonut, että Venäjällä on aika saada sopimus Ukrainan kanssa syyskuun alkuun mennessä.

