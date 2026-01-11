Alexander Stubb: Vaadimme Iranin hallintoa pidättäytymään väkivallasta

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa Iranin tilanteeseen.
– Vaadimme Iranin hallintoa pidättäytymään väkivallasta omia kansalaisiaan kohtaan ja kunnioittamaan iranilaisten sananvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen, presidentti sanoo.
– Väkivallan on loputtava. Kaikki laittomasti pidätetyt mielenosoittajat on vapautettava, hän lisää.
Iranin turvallisuusjoukkojen epäillään surmanneen mielenosoittajia ympäri maata. Mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen maassa jatkuu samaan aikaan lähes täydellisen internetkatkon kanssa.
— Alexander Stubb (@alexstubb) January 11, 2026