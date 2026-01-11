Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Mielenosoittajia kadulla Teheranissa. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Alexander Stubb: Vaadimme Iranin hallintoa pidättäytymään väkivallasta

  • Julkaistu 11.01.2026 | 17:26
  • Päivitetty 11.01.2026 | 17:43
  • Iran
Presidentin mukaan kaikki laittomasti pidätetyt mielenosoittajat on vapautettava.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa Iranin tilanteeseen.

– Vaadimme Iranin hallintoa pidättäytymään väkivallasta omia kansalaisiaan kohtaan ja kunnioittamaan iranilaisten sananvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen, presidentti sanoo.

– Väkivallan on loputtava. Kaikki laittomasti pidätetyt mielenosoittajat on vapautettava, hän lisää.

Iranin turvallisuusjoukkojen epäillään surmanneen mielenosoittajia ympäri maata. Mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen maassa jatkuu samaan aikaan lähes täydellisen internetkatkon kanssa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)