Alexander Stubb Ukrainasta Lestijoki-lehdelle: Vähän kuin Suomi sai torjuntavoiton sodista

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb sanoi keskiviikkona MTV:n suuressa vaalitentissä Ukrainan jo ”siinä mielessä” voittaneen Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Kilpailevat ehdokkaat ovat tentin jälkeen arvostelleet Stubbin puheita.

Kampanjakiertueella torstaina ollut Stubb kommentoi syytöksiä Keski-Pohjanmaan Kannuksessa Lestijoki-lehdelle. Stubbin mukaan häntä on tarkoituksella tulkittu väärin.

– Ei kannata ylitulkita asioita. Minun lähtökohtani oli se, että jos sodan ydin on Ukrainan itsenäisyys ja suvereniteetti ja Ukraina on kyennyt puolustamaan itseään suurta vihollista vastaan, niin siinä mielessä Ukraina on jo voittanut sodan. Vähän samalla lailla kuin Suomi sai torjuntavoiton talvi- ja jatkosodasta, Alexander Stubb sanoo.

Tarkat sitaatit vaalitentistä löytyvät tästä Verkkouutisten jutusta.

Stubb täsmentää nyt vielä toteamalla, että Ukrainan voiton ratkaisevat neljä kysymystä.

– Ensiksi on aluekysymys eli mihin (Volodomyr) Zelensky ja Ukraina tyytyvät. Toinen on turvatakeet eli saako Ukraina EU- ja Nato-jäsenyydet. Uskon, että tulee saamaan eli siinäkin mielessä Ukraina on jo voittanut, Stubb toteaa.

– Kolmas on sotarikokset ja oikeudenmukaisuus, se voi olla vaikeampi juttu, sen myönnän. Neljäs on sitten Ukrainan jälleenrakentaminen.

– Kyllä Ukraina tästä nousee vahvana valtiona ja siinä mielessä se on jo voittanut.

Alexander Stubbia ei yllätä, että presidenttikilpailussa sanomisista haetaan vastakkainasettelua.

– Näitä tulee varmasti jatkossakin. Se on ihan normaalia. Hyvässä hengessä kampanjaa on käyty toistaiseksi. Mitä lähemmäksi vaalipäivä tulee, gallupeissa kärkipaikkaa pitävää isketään kaikista koviten. Sanotaanko näin, että muutamassa kovassa paikassa elämän aikana olleena, eiköhän tästä selvitä.