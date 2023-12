Alexander Stubb: Ukraina on voiton puolella, ja tässä mielessä jo voittanut

Yhdeksän presidenttiehdokasta kohtasi MTV:n suuressa vaalitentissä. Kokoomuksen Alexander Stubbilta kysyttiin, mitä tarkoittaisi Suomelle ja muille Euroopan maille, jos Venäjä saisi Ukrainassa sodasta jonkinlaisen voiton.

Alexander Stubb vastasi olevansa muutaman jo aiemmin vastanneen ehdokkaan kanssa samaa mieltä siitä, että ”loppupeleissähän Ukraina on jo omalla tavallaan voittanut”.

– Täytyy muistaa, että (Vladimir) Putin teki lähihistorian suurimman taktisen virheen, Alexander Stubb sanoi.

Stubbin mukaan Putin yliarvioi omat sotavoimansa, aliarvioi Ukrainan ja aliarvioi samalla myös lännen yhtenäisyyden.

– Se mitä me nyt näemme on pientä lännen yhtenäisyyden rakoilua. Niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Ja sen takia meidän pitää pysyä tässä päättäväisenä. (Volodomyr) Zelenskyi teki oikein matkustaessaan Yhdysvaltoihin…

Juontaja keskeytti kysymällä Venäjän jonkin näköisestä voitosta.

– Mitä tarkoittaa ”jonkin näköinen voitto”? Se pitää määritellä ensin. Natoa ei ole koskaan kunnolla testattu. En usko myöskään, että Putin siihen lähtee, Stubb vastasi.

– Nyt täytyy muistaa, että Putin on käytännössä häviämässä tämän sodan ja Nato ei ole edes vielä paikalla.

Stubbilta kysyttiin hänen lausunnostaan, että Ukraina on jo voittanut.

– Siinä mielessä kyllä, että asemasodassa ollaan, kaksi vuotta ollaan menty ja moni oletti, että Ukraina tullaan valtaamaan kolmessa päivässä. Mutta näin ei ole käynyt. Ukraina on voittanut siinä mielessä, että me tulemme näkemään aika pysyvästi kahtia jakautuneen Euroopan, jossa toisella puolella on eristetty Venäjä ja Valko-Venäjä, ja toisella puolella noin 45 eurooppalaista maata.

– Ukrainasta tulee EU:n jäsen, Ukrainasta tulee Naton jäsen, ja siinä mielessä uskallan väittää, että Ukraina on voiton puolella, Alexander Stubb totesi.

Hyppäsin kesken vaalitentin mukaan Mtv3:n lähetykseen.. Alex ollut rento ja varma, samoin kuin Jutta ja Sari, myös Olli vetänyt hyvin. Jussilla hymy herkässä. Mika ja Pekka vähän hermostunutuneita.. Li ja Hjallis väärässä paikassa.. #vaalit24 #presidentinvaalit — Akira Ropo (@AkiraRopo) December 13, 2023