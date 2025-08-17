Alexander Stubb: Ukrainan tuen jatkamisesta vahva yksimielisyys

Euroopan liittolaiset ovat yhtä mieltä Ukrainan tuen jatkamisen tärkeydestä, kertoo tasavallan presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä.

Stubb osallistui sunnuntaina Ukrainaa tukevien halukkaiden koalition valtionpäämiesten kokoukseen. Etäkokouksen kutsuivat koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer.

Liittokunnan jäsenet olivat Ukraina-linjasta samaa mieltä.

– Koalition maiden kesken vallitsee vahva yksimielisyys Ukrainan tuen jatkamisen tarpeesta, Stubb kertoo.

Tasavallan presidentti painotti myös, että Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteinen linja on vahvistumassa entisestään.

– Jatkamme ponnisteluja yhdessä Ukrainan, eurooppalaisten kollegoiden ja Yhdysvaltojen kanssa huomenna Washingtonissa, Stubb linjaa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on huomenna maanantaina määrä matkata Valkoiseen taloon tapaamaan presidentti Donald Trumpia. Zelenskyin lisäksi tapaamiseen osallistuvat Stubb, Starmer, Macron ja Merz, Italian pääministeri Giorgia Meloni, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Aiemmin sunnuntaina Trump kirjoitti viestipalvelu Truthissa, että neuvottelut Venäjän kanssa ovat edistyneet.

– Suurta edistystä Venäjän kanssa! Pysykää kuulolla, Trump kirjoitti.