Alexander Stubb: Tuomitsen jyrkästi poliittisen väkivallan

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on reagoinut Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin salamurhayritykseen kampanjatilaisuudessa viime yönä Suomen aikaa. Stubb sanoo tuomitsevansa jyrkästi kaiken poliittisen väkivallan.

– Tyrmistynyt ja järkyttynyt hyökkäyksestä entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan kampanjatilaisuudessa, tasavallan presidentti Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Olen iloinen kuullessani, että hän vaikuttaa voivan hyvin.

Salamurhayrityksessä entinen presidentti Trump haavoittui korvaan. Yksi sivullinen kuitenkin kuoli ja kaksi muuta haavoittui ampumavälikohtauksessa.

Stubb tuomitsee jyrkästi kaiken poliittisen väkivallan. Hän kertoo ajatuksiensa olevan hyökkäyksen uhrien perheiden ja omaisten luona.

— Alexander Stubb (@alexstubb) July 14, 2024