Alexander Stubb Keskipohjanmaalle: Venäjä on aggressiivinen myös 10 vuoden päästä

Keskipohjanmaa-lehti on haastatellut maakunnassa perjantaina kiertänyttä presidenttiehdokasta, EU-professori Alexander Stubbia. Häneltä kysyttiin, johtaako Ukrainan sota jäätyvään konfliktiin ja voidaanko ratkaisua saada aikaan Vladimir Putinin ollessa vallassa.

– Sitä on vaikea tässä vaiheessa ennakoida, mutta pitää lähteä liikkeelle kahdesta realiteetista. 10 vuoden päästä Venäjä tulee edelleen olemaan revisionistinen, aggressiivinen ja imperialistinen valtio, Alexander Stubb sanoo Keskipohjanmaalle.

– Kymmenen vuoden päästä on hyvin todennäköistä, että kuka tahansa Venäjää johtaa, heidän sotilasvoimansa on jälleen nostettu sille tasolle missä he olettivat sen olevan ennen Ukrainan sotaa. Putin tai Putinin kaltainen johtaja Venäjällä tulee olemaan. Venäjästä ei ole tulossa toimivaa, liberaalia demokratiaa.

Stubb sai aikanaan ulkoministerinä paljon arvostelua Venäjän arvostelusta Georgian sodan aikaisessa 080808-puheessaan. Häneltä kysyttiin nyt, mikä meni pieleen 8.8.2008 ja 24.2.2022 eli Ukrainan laajan sodan alkamisen välillä.

– Siinä meni ensisijaisesti pieleen se, että kylmän sodan jälkeen oletimme, että maailman voi eurooppalaistaa. Itsekin kuuluin tähän historian loppu -porukkaan, joka (amerikkalaisen filosofi Francis) Fukuyaman hengessä luuli, että on ilman muuta selvää, että kaikki maailman 200 kansallisvaltiota siirtyvät kohti maailman parasta yhteiskuntamallia, jossa on on kolme pilaria: liberaalidemokratia, markkinatalous ja globalisaatio.

– Tätä yritettiin soveltaa ja monistaa myös Venäjään.

Stubbin mukaan Suomen turvallisuuspolitiikan painopisteet seuraavien kuuden vuoden aikana ovat ”itsenäinen ja uskottava puolustus. Nato ja vähemmän presidentin tehtäviin kuuluva EU. Muut kansainväliset suhteet, erityisesti suurvaltoihin tai keskisuurin valtioihin kuten esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Intiaan, Etelä-Afrikkaan tai Brasiliaan”.

– Meidän Nato-jäsenyyttämme ei pidä missään muodossa rajoittaa. Jos meidän Nato-kumppanimme näkevät tarpeelliseksi harjoitella tällä alueella ilmassa, maassa tai merellä, silloin se kannattaa tehdä, hän kehottaa.

Alexander Stubb kertoo puhuvansa nyt tapaamiensa suomalaisten kanssa usein kolmesta asiasta:

– Tunnetko tällä hetkellä turvallisuutta? Mitkä ovat suurimmat huolet? Ketä aiot äänestää?

