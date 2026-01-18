Alexander Stubb: Tuemme Tanskaa ja Grönlantia

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ottaa kantaa Grönlantiin liittyvään turvallisuustilanteeseen ja liittolaisten väliseen yhteistyöhön julkaisussaan X-viestipalvelussa.

Stubb korostaa liittolaisten välisen vuoropuhelun merkitystä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja painottaa, ettei painostus ole oikea keino erimielisyyksien ratkaisemiseen.

– Suomi lähtee siitä, että liittolaisten kesken asiat ratkaistaan keskustelemalla ja yhteisillä pelisäännöillä, ei luomalla painetta.

Presidentin mukaan arktisen alueen turvallisuuden vahvistaminen yhdessä liittolaisten kanssa on Suomelle tärkeää. Hän viittaa Tanskan johtamaan ja liittolaisten kesken koordinoituun toimintaan Grönlannissa.

– Arktisen turvallisuuden vahvistaminen yhdessä liittolaisten kanssa on Suomelle tärkeää. Tämä on tavoitteena myös Tanskan johtamassa ja liittolaisten kesken koordinoidussa toiminnassa Grönlannissa.

Stubbin mukaan Euroopan maat ovat asiassa yhtenäisiä ja nojaavat kansainvälisen oikeuden perusperiaatteisiin.

– Euroopan maat ovat yhtenäisiä. Korostamme alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin periaatteita. Tuemme Tanskaa ja Grönlantia.

Presidentti kommentoi myös Yhdysvaltojen kanssa käytävää keskustelua ja kauppapoliittisia jännitteitä.

– Dialogi Yhdysvaltojen kanssa jatkuu. Tariffit olisivat vahingoksi transatlanttiselle suhteelle ja voivat johtaa haitalliseen kierteeseen, hän arvioi.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) on ottanut asiaan kantaa viestipalvelu X:ssä. Orpo painottaa hänkin, että liittolaisten väliset kysymykset tulee ratkaista keskustelun ja yhteisten pelisääntöjen kautta.

– Ymmärrän suomalaisten huolen. Tariffit olisivat vahingollisia niin Euroopalle kuin Yhdysvalloille. Ne eivät ole kenenkään etu.

Orpon mukaan Suomi toimii tiiviisti yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden ja liittolaisten kanssa.

– Huolehdimme Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta, hän sanoo.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen painottaa omassa X-julkaisussaan kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita.

– Alueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti ovat kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita, hän toteaa.

– Ne ovat keskeisiä Euroopalle ja koko kansainväliselle yhteisölle, puheenjohtaja linjaa.

Euroopan unioni osoittaa hänen mukaansa solidaarisuutta Tanskalle ja Grönlannille. Dialogin jatkuminen on myös puheenjohtajan mukaan tärkeää.

– Dialogi on edelleen välttämätöntä, ja olemme sitoutuneet jatkamaan prosessia, joka käynnistyi jo viime viikolla Tanskan ja Yhdysvaltojen välillä.

Von der Leyenin mukaan tullit heikentäisivät transatlanttisia suhteita ja voisivat johtaa kielteiseen kehityskulkuun. Euroopan todetaan hänen julkaisunsa mukaan pysyvän yhtenäisenä ja sitoutuneena suvereniteettinsa puolustamiseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata kymmenen prosentin tulleilla johtuen maiden antamasta tuesta Tanskalle koskien Grönlantia.

