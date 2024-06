Alexander Stubb soitti voittoisan NHL-seuran suomalaisille

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä soittaneensa onnittelupuhelun Stanley Cupin voittajajoukkue Florida Panthersin suomalaispelaajille.

– Upea päätös NHL-kaudelle. Sain juuri onnitella puhelimessa tuoreita suomalaismestareita Stanley Cup -voitosta. Mahtava suoritus Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Niko Mikkola ja apuvalmentaja Tuomo Ruutu!

NHL:n pudotuspelien voittajajoukkueelle myönnettävästä Stanley Cupista kilpailivat Florida Panthers ja Edmonton Oilers. Florida Panthers voitti ottelut lukemin 2-1.

Florida Panthersin kapteeni Barkov teki suomalaishistoriaa. Hän on ensimmäinen Stanley Cupin voittanut suomalaiskapteeni.

What an amazing Stanley Cup final! Game seven and a 2-1 nailbiter.

Called first ever Finnish captain to lift the Cup, Aleksander Barkov, to congratulate him, his team @FlaPanthers and Finnish team mates. Way to go Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Niko Mikkola and assistant…

— Alexander Stubb (@alexstubb) June 25, 2024