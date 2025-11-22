Verkkouutiset

Alexander Stubb. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Alexander Stubb puhui G20-kokouksessa – antoi länsimaille yhden neuvon

  • Julkaistu 22.11.2025 | 14:15
  • Päivitetty 22.11.2025 | 14:17
  • Politiikka
Tasavallan presidentti osallistuu G20-kokoukseen Etelä-Afrikassa.
Ukrainan sodan ratkaisemiseksi ei ole nähty riittävästi monenkeskistä yhteistyötä, harmitteli tasavallan presidentti Alexander Stubb G20-huippukokouksessa pitämässään puheessa.

Stubb sanoi puheessaan uskovansa, että maailmanpolitiikassa on käynnissä merkittävä muutos. Valtaa valuu yhä enemmän etelään ja itään.

– Nyt meillä kaikilla on valinta teidän edustamanne moninkeskisyyden, sekä moninapaisuuden välillä, Stubb sanoi.

Monenkeskisyys perustuu Stubbin mukaan yhteistyöhön, sääntöihin ja instituutioihin. Näistä asioista Stubb myös sanoi pitävänsä. Sen sijaan hän ilmaisi huolensa moninapaisuuden leviämisestä.

– Monennapaisuus […] on ongelmallista, koska se on transaktionaalista. Siinä on enemmän kyse diileistä, ja se on siten alttiimpi konflikteille, Stubb huomautti.

Stubb painotti myös olevansa huolissaan siitä, että moninkeskisyyttä ei ole nähtävissä monissa maailmalla jylläävissä konflikteissa. Näistä presidentti nosti ensimmäiseksi esiin Ukrainan sodan sekä Gazan ja Sudanin tilanteen.

Lopuksi presidentti linjasi mielipiteensä siitä, mitä lännen pitäisi tehdä.

– Lännen on ymmärrettävä, että monenkeskisten instituutioiden […] valtarakenne on juuri nyt epäreilu. Sen on muutettava. Meidän on jaettava valtaa maailmassa, joka on olemassa tänään, eikä siinä, joka oli olemassa vuonna 1945, Stubb päätti.

Puheessaan Stubb myös vitsaili hieman. Aivan puheen alussa Stubb kertoi, että suomalaiset tunnetaan lyhytsanaisuudestaan ja rakkaudestaan sääntöjä kohtaan. Puheensa presidentti päättikin toteamalla naurunremakan saattelemana, että se kesti kolme minuuttia ja 12 sekuntia.

