Alexander Stubb palaa kohuttuun 2008 puheeseen: Tämä olisi pitänyt nähdä ennalta

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) muistelee sosiaalisessa mediassa Venäjän ja Georgian välille vuonna 2008 solmittua tulitaukosopimusta ja silloisia ajatuksiaan Venäjän toiminnasta.

Ulkoministerinä ja Etyjin puheenjohtajana tuolloin toiminut Stubb oli 15 vuotta sitten ranskalaiskollegansa Bernard Kouchnerin kanssa välittämässä sopimusta sodan osapuolten välille.

– Saimme sopimuksen aikaan viidessä päivässä. Lopputulokseksi jäi kaksi jäätynyttä konfliktia, Stubb kirjoittaa X-palvelussa (entinen Twitter).

Palattuaan hän piti suurlähettiläspäivillä elokuun 25. päivänä 2008 suurta huomiota herättäneen ”080808-puheensa”. Venäjä oli hyökännyt Georgiaan elokuun 8. päivänä 2008. Moni arvosteli tuolloin Stubbin näkemyksiä Venäjästä ylireagoinniksi. Kritiikkiä tuli muun muassa silloiselta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryseltä (kesk.).

Alexander Stubb summaa päivityksessään tästä kokonaisuudessaan löytyvän puheensa kolme teesiä.

– 1) 080808 on käännekohta kansainvälisessä politiikassa; 2) 080808 asettaa kansainväliselle järjestelmälle uuden haasteen ja 3) 080808 vaikuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työlistaan, hän kirjoittaa.

– Loppu on historiaa. Historiaa, joka meidän olisi pitänyt nähdä ennalta. Ensin Georgiassa vuonna 2008 ja sitten Krimin niemimaalla vuonna 2014. Venäjä on aggressiivinen, revisionistinen ja imperialistinen valtio. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että Ukraina voittaa, Stubb jatkaa.

— Alexander Stubb (@alexstubb) August 8, 2023