Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa käsittelevään kokoukseen

Tasavallan presidentin kanslia kertoo tiedotteessaan, että presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien halukkaiden koalition valtionpäämiesten kokoukseen tänään sunnuntaina. Halukkaiden koalitio koostuu pääosin eurooppalaisista valtioista.
Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer. Kokous järjestetään etäyhteydellä ja sen edeltää maanantaille kaavailtua Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailua Wasingtonissa.
Kokous seuraa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista Alaskassa Suomen aikaan myöhään perjantaina illalla. Tapaamisen antia on kuvailtu varsin laihaksi. Tulitauon sijaan tapaamisella käsiteltiin rauhansopimuksen ehtoja, jotka Venäjä on asettanut Ukrainan kannalta erittäin hankalalle tasolle.
Euroopan maiden johtajat suunnittelevat lähettävänsä StubbinZelenskyin mukana maanantaina Washingtoniin tapaamaan Trumpia, uutisoi Politico. Lehden tietojen mukaan Stubbin läsnäolon uskotaan estävän mahdolliset yhteenotot Trumpin ja Zelenskyin välillä. Stubbin mukanaolon olisi tarkoitus lisäksi viestiä Yhdysvalloille, että eurooppalaiset johtajat olisi syytä pitää mukana tulevissa Ukrainaa koskevissa jatkokeskusteluissa, Politicon lähteet kertovat.
New York Times kertoi eilen saanensa tiedon, että Euroopan maiden johtajia on kutsuttu mukaan Trumpin ja Zelenskyin väliseen tapaamiseen maanantaina Washingtonissa.