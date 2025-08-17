Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Presidentti Alexander Stubbilla on ollut merkittävä rooli Ukrainan sotaan liittyvissä neuvotteluissa., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa käsittelevään kokoukseen

Kokoukseen osallistuvat Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition maiden johtajat.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentin kanslia kertoo tiedotteessaan, että presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien halukkaiden koalition valtionpäämiesten kokoukseen tänään sunnuntaina. Halukkaiden koalitio koostuu pääosin eurooppalaisista valtioista.

Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer. Kokous järjestetään etäyhteydellä ja sen edeltää maanantaille kaavailtua Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailua Wasingtonissa.

Kokous seuraa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti  Vladimir Putinin tapaamista Alaskassa Suomen aikaan myöhään perjantaina illalla. Tapaamisen antia on kuvailtu varsin laihaksi. Tulitauon sijaan tapaamisella käsiteltiin rauhansopimuksen ehtoja, jotka Venäjä on asettanut Ukrainan kannalta erittäin hankalalle tasolle.

Euroopan maiden johtajat suunnittelevat lähettävänsä StubbinZelenskyin mukana maanantaina Washingtoniin tapaamaan Trumpia, uutisoi Politico. Lehden tietojen mukaan Stubbin läsnäolon uskotaan estävän mahdolliset yhteenotot Trumpin ja Zelenskyin välillä. Stubbin mukanaolon olisi tarkoitus lisäksi viestiä Yhdysvalloille, että eurooppalaiset johtajat olisi syytä pitää mukana tulevissa Ukrainaa koskevissa jatkokeskusteluissa, Politicon lähteet kertovat.

New York Times kertoi eilen saanensa tiedon, että Euroopan maiden johtajia on kutsuttu mukaan Trumpin ja Zelenskyin väliseen tapaamiseen maanantaina Washingtonissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)