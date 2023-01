Alexander Stubb oikoo Financial Timesia – ”lopettakaa Venäjän narratiivi Suomesta”

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) oikoo talouslehti Financial Timesin väitteitä Suomen puolueettomuudesta.

Hän viittaa lehden artikkeliin Ukrainan sodasta ja Euroopan turvallisuustilanteesta. Artikkelissa mainitaan virheellisesti, että Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä Suomi ja Ruotsi luopuivat puolueettomuudestaan ja hakivat puolustusliitto Naton jäseniksi.

Väittämä ei pidä paikkansa, sillä Suomi ja Ruotsi ovat olleet Euroopan unionin jäseniä vuodesta 1995 lähtien. Jäsenyydestä huolimatta maat pysyivät pitkään sotilaallisesti liittoutumattomina, mutta eivät puolueettomina.

– Jälleen lempeä muistutus siitä, että Suomi luopui puolueettomuudesta 1990-luvun alussa. Älä kutsu meitä puolueettomiksi, se on Venäjän luomaa narratiivia. Olimme puolueettomia kylmän sodan aikana, Stubb kommentoi Twitterissä.

Once again a gentle reminder that Finland dropped neutrality in the early 1990s. Please stop calling us neutral, that is the Russian narrative. We were neutral out of necessity during the Cold War.

Turning the tide in Russia’s war on Ukraine via @FT

https://t.co/kF6AxkoJ7f

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 3, 2023