Alexander Stubb: Nämä ovat Vladimir Putinin kolme suurinta virhettä

EU-professori ja kokoomuksen tulevat presidenttiehdokas Alexander Stubb kirjoittaa X-viestialustalla, että Venäjän presidentti Vladimir Putin teki kolme suurta virhettä aloittaessaan hyökkäyssodan Ukrainaan.

– Hän yliarvioi Venäjän armeijan kyvyt ja sitoutuneisuuden. Hän aliarvioi Ukrainan joukkojen ja siviilien kestokyvyn ja voiman.

Lisäksi hän aliarvioi lännen yhtenäisyyden ja tuen Ukrainalle.

Tästä seurasi Stubbin mukaan se, että Putin päätyi saamaan täysin vastakkaisia tuloksia kuin mihin hän tähtäsi.

Seurauksena oli eurooppalaisempi Ukraina, yhtenäinen Eurooppa, paremmat suhteet transatlanttisesti, Naton vahvistuminen, Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys, [Venäjän] Keski-Aasian ja Kaukasuksen alueen kumppaneiden etääntyminen, EU:n ja Naton tulevaisuuden lisälaajentumiset, Euroopan irrottautuminen venäläisestä energiasta ja kaupankäynnistä, Euroopan ja Amerikan satsaukset asevoimiinsa sekä Venäjän armeijan nöyryytys.

– Putinin hyökkäys tullaan muistamaan lähihistorian suurimpana strategisena, taktisena ja sotilaallisena epäonnistumisena, Stubb toteaa.

– Näin käy kun autoritaarinen johtaja sokeutuu omalle imperialistiselle ajattelulleen ja kuvitelmalle omasta asemastaan.

— Alexander Stubb (@alexstubb) September 25, 2023