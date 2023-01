Alexander Stubb: Kylmähermoisuus on valttia

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) muistuttaa, että kylmähermoisuus on valttia kaikissa neuvotteluprosesseissa.

– Kaikin puolin. Kärsivällisyys ja vuoropuhelu ovat hyveitä. Älä koskaan anna ulkopuolisten äärimmäisyyksien kaapata valtaa diplomatialta. He haluavat vain suistaa prosessin. Keskity, Stubb tviittaa.

Hän viittaa viime aikaisiin kiistoihin Ruotsin ja Turkin välillä. Ruotsissa on viime aikoina ollut useita Turkin-vastaisia mielenosoituksia, joissa on arvosteltu muun muassa Turkin hallintoa. Turkki on vastannut mielenosoituksiin sanomalla, että Ruotsin on turha odottaa Turkin hyväksymästä sitä Naton jäseneksi.

Stubbin mukaan kolme suurinta estettä nykyaikaiselle diplomatialle ovat uhriutuminen, ”whataboutismi” (mitä jos?-ajattelu) ja itsepäisyys.

– Jokaisessa näistä yrität syyttää jotain toista sen sijaan, että etsisit ratkaisua itse.

Stubbin mukaan ratkaisujen löytäminen on aina vaikeampaa silloin, kun joutuu tinkimään omasta identiteetistä.

Cool heads prevail in all application processes. An all sides. Patience and dialogue is a virtue. Never let extremes from the outside hijack diplomacy. They simply want to derail the process. Focus, please.

The three biggest impediments to modern diplomacy:

1. Self-victimisation.

2. Whataboutism.

3. Stubborness.

In each you look to blame someone else rather than finding a solution yourself.

Always more difficult to find solutions when you have to compromise on your own identity.

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 24, 2023