Alexander Stubb kongressin päätöksestä: Hyviä uutisia

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi lauantaina 60 miljardin Ukraina-tukipaketin. Sisäpoliittisista syistä kongressissa kuukausia jumissa ollut paketti hyväksyttiin lopulta äänin 311–112.

Tieto tukipaketista otettiin ilolla vastaan Ukrainan tukijoiden keskuudessa.

– Hyviä uutisia Yhdysvalloista. Kiitos puhemies Johnsonille ja edustajainhuoneelle kahden puolueen tuesta. Ukraina tarvitsee kaiken tukemme, tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa X-viestipalvelussa.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) on tyytyväinen päätökseen.

– Tärkeä päätös Yhdysvaltain edustajainhuoneelta. Ukraina tarvitsee kaiken tuen. Myös meidän EU:ssa tulee jatkaa määrätietoisesti Ukrainan tukemista, hän kommentoi X:ssa.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi kertoo X:ssa olevansa ”kiitollinen” kongressille sen Ukrainalle osoittamasta tuesta. Zelenskyi kuvailee päätöksen pitävän ”historian oikeilla raiteilla”. Tukipaketti tulee vielä pelastamaan tuhansia ihmishenkiä, presidentti ennustaa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel puolestaan korostaa viestissään, että päätös lähettää selvän viestin Venäjän hallinnolle.

– Ne jotka uskovat vapauteen ja YK:n peruskirjaan, jatkavat tukeaan Ukrainalle ja sen kansalle.

Yhdysvaltain tukipakettia on kuvailtu historiallisen suureksi ja merkittäväksi sodankulun kannalta. Yhdysvaltojen tukea Ukrainalle on luonnehdittu ratkaisevaksi, ja tukipakettia on pidetty jopa mahdollisena sodanratkaisijana.

– Loppujen lopuksi oli aika selvää, että Yhdysvaltojen kongressi lopulta edistää Ukrainan apupakettia. Ukrainan voitto olisi vaikeaa ilman Yhdysvaltojen tukea maan vapaudelle. Yhdysvallat on vieläkin korvaamaton liittolainen Euroopalle, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi.

The Washington Post on aiemmin arvioinut, että Ukraina saa ensimmäisen aselähetyksen Yhdysvalloista alle viikossa. Presidentti Joe Biden on pyytänyt senaattia kiirehtimään, jotta tukipaketti saataisiin vahvistettua mahdollisimman nopeasti.

