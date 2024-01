Alexander Stubb ja Pekka Haavisto ovat jo väitelleet kahdestaan, katso tentti täältä

Presidenttiehdokas Alexander Stubb sai vaalin ensimmäisellä kierroksella 27,2 ja Pekka Haavisto 25,8 prosenttia äänistä. Heistä tuli toisen kierroksen kaksikko alkaneelle kahdelle viikolle, kun varsinainen vaalipäivä on 11. helmikuuta 2024.

Ehdokkailla oli ensimmäisellä kierroksella yli 40 väittelyä, joissa kerran Alexander Stubb ja Pekka Haavisto kohtasivat sattumalta kahden kesken. Tilanne syntyi itsenäisyyspäivän jälkeen, kun eräät muut ehdokkaat joutuivat perumaan tulonsa espoolaisen Haukilahden lukion vaalipaneeliin.

Väittelystä otettu Youtube-video on nähtävissä alla.

Verkkouutiset uutisoi väittelystä joulukuussa tässä. Aiheina olivat muun muassa aseostot, Suomen suurin uhka, ydinaseet, yleinen asevelvollisuus kaikille, presidentin valtaoikeudet, maahanmuuttajat ja verot vai leikkaaminen.

Suomen edun asettaminen kaiken muun edelle oli yksi puhuttaneista asioista. Taustalla oli Pekka Haaviston huomiota herättänyt vaalikonevastaus, jonka mukaan Suomen etua ei pidä asettaa aina kaiken muun edelle. Nyt väittelyssä Haavisto perusteli vastaustaan Gazan lapsilla, ilmastonmuutoksen torjunnalla ja pakolaisvirroilla pohjoisesta Afrikasta.

Alexander Stubb kehotti lukiolaisia äänestämään mennessään ajattelemaan:

– Minusta on hirveän tärkeätä, että kun teette oman äänestyspäätöksenne, niin harkitsette sitä, rauhassa ja maltilla. Katsotte kenellä on kokemusta, kenellä on asiantuntemusta, kenellä on verkostoja, kenellä on kielitaitoa? Ja sen pohjalta teette myös teidän arvoihin pohjautuvan päätöksen: Hei, kuka olisi paras johtamaan tätä maata juuri nyt? Kaikista tärkeintä on se, että käytte äänestämässä, Alexander Stubb sanoi.

