Alexander Stubb ja Pekka Haavisto väittelivät kahdestaan: Mikä on Suomen suurin uhka?

Espoolainen Haukilahden lukio sai keskinäiseen väittelyyn koululle presidentinvaalin kaksi kannatussuosikkia, kun eräät muut ehdokkaat peruivat tulonsa. Alexander Stubb ja Pekka Haavisto kohtasivat koulun lavalla ensi kertaa kahdenkeskisessä vaalimittelyssä.

Sopuisan tunnin aikana ehdokkaiden vastauksia verrattiin lukiolaisten keskuudessaan samoista kysymyksistä tekemän gallupin tuloksiin. Aiheina olivat aseostot Israelista, suurin uhka Suomelle, ydinaseiden tuominen Suomeen, yleinen asevelvollisuus kaikille, presidentin valtaoikeuksien lisääminen, Suomen edun asettaminen kaiken muun edelle, maahanmuuttajien vaikutus ja onko parempi korottaa veroja kuin leikata.

Ehdokkaille esitetty yksi kysymys oli ”mikä on suurin uhka, joka kohdistuu Suomeen seuraavan kuuden vuoden aikana?”.

Pekka Haavisto vastasi mainitsemalla kolme mieleen tullutta asiaa, joista näissä vaaleissa ei voi puhua. Ne ovat Ukrainan rauha (”koska se ei ole meistä kiinni”), Vladimir Putinin jälkeinen Venäjä ja Joe Bidenin jälkeinen Yhdysvallat (”emme voi päättää, mutta vaikuttaa meihin paljon”).

Alexander Stubb vastasi, että ”perinteisen mukaan” kolme uhkaa ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä.

– Argumenttini on tässä se, että seuraavassa kymmenessä vuodessa me voimme olla varmoja vain kahdesta asiasta. Yksi on se että Venäjällä on vallassa Putin tai Putinin kaltainen presidentti. Toinen on se, että kymmenessä vuodessa Venäjä kykenee varustamaan itsensä samalle tasolle, suunnilleen, missä se oli silloin kun se lähti hyökkäämään Ukrainaan, Alexander Stubb perusteli.

Stubbin mukaan tästä seuraa, että presidentin pitää ylipäällikkönä saada panostettua maavoimien uudistukseen. Toinen vaatimus on olla luotettava Nato-kumppani. (juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Suomen etu aina edellä?

Pekka Haavisto herätti äsken huomiota vaalikonevastauksellaan, jossa hänen mukaansa Suomen etua ei pidä asettaa aina kaiken muun edelle. Nyt hän nosti aihetta koskeneeseen kysymykseen sekä kyllä- että ei-lapun, ja sai selvittää, mitä ajoi takaa.

– Ajattelen vaikka niitä lapsia siellä Gazassa. Tai ajattelen ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tai ajattelen potentiaalisia pakolaisvirtoja pohjoisesta Afrikasta. Suomen etu tulee siinä ketjussa vastaan jossakin kohdassa, kun halutaan rauhallisempi ja rauhaa rakastavampi maailma, tai ympäristön kannalta parempi maailma, mutta joskus täytyy myös aloittaa sieltä kaukaa niiden muutosten tekeminen ja advokointi, Pekka Haavisto perusteli.

Haaviston mukaan on tärkeää, että Suomen presidentti ”toimii myös globaalien ongelmien ratkaisemiseksi”. Niissä ei hänen mukaansa ratkaista ennen kaikkea Suomen etua.

Alexander Stubb sanoi nostaneensa ”tiukasti” kyllä-lapun.

– Monesta asiasta voimme olla eri mieltä, mutta yhdestä samaa. Että me menemme Suomen etu edellä, aina ja yhdessä, Alexander Stubb sanoi.

Stubbin mukaan aiheessa kuitenkin kärjistyy se, että emme elä mustavalkoisessa ”tai punavihreässä” maailmassa.

– Eli et pysty jokaiseen asiaan antamaan yksiselitteistä absoluuttista vastausta. Sillä harmaalla on aika monta erilaista sävyä.