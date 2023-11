Alexander Stubb itärajasta: Odotamme lisää hybridioperaatioita

Kokoomuksen presidenttiehdokas professori Alexander Stubb on somettanut maailmalle englanninkielisen tekstikatsauksen valtioneuvoston päätöksestä sulkea Suomen koko itäraja.

Kaikki kahdeksan itärajan raja-asemaa tullaan sulkemaan ensi yönä ainakin 13. joulukuuta 2023 asti, rahtijunaliikennettä lukuun ottamatta.

– Päätös perustuu lakiin, turvallisuuteen ja tiedustelutietoon. Venäjä jatkaa turvapaikanhakijoiden käyttämistä aseina, Alexander Stubb toteaa.

Hän kertoo saaneensa viimeisen noin viikon aikana kolme briffausta rajaviranomaisilta.

– Suomen toimet oikea-aikaisia ja moitteettomia. Venäjän toiminta kyynistä ja epäinhimillistä. Suomen rajaviranomaiset auttavat haavoittuvia henkilöitä.

– Tasapaino kansainvälisen lain ja kansallisen turvallisuuden välillä on aina herkkä, kun sinulla on naapuri joka rikkoo ensin mainittua ja testaa jälkimmäistä, Stubb kuvailee.

Hänen mukaansa ”ainoa mitä Venäjä ymmärtää on voima ja päättäväisyys”.

– Me odotamme lisää hybriditoimintoja ja reagoimme jatkossakin vastaavasti. Olemme valmiita, emme ole huolissamme.

All eight border crossings between Finland will be closed as of midnight.

Closure up until 13 December, or until further notice. Freight train traffic allowed to continue.

Decision based on law, security and intelligence information. Russia continues to use asylum seekers as…

