Alexander Stubb IS:lle: Rauhanneuvottelujen suurin este on Vladimir Putin

Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi Ilta Sanomille haastattelun palatessaan Kiovasta tapaamasta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä. Stubbin mukaan Zelenskyi olisi valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kasvokkain. Kyseessä on Stubbin mukaan merkittävä muutos Zelenskyin suhtautumisessa rauhanneuvotteluihin.

– Rauhanprosessi etenee hitaasti, mutta se etenee. Tämä saa Zelenskyin tuntemaan asemansa vahvaksi. Toisekseen Zelenskyi on vakuuttunut turvatakuista ja turvallisuusjärjestelyistä. Ne antavat hänelle itseluottamusta, Stubb arvioi.

Hän toteaa, että Zelenskyillä ei ole harhakuvitelmia siitä, millainen neuvottelukumppani Putin on.

– Ei, koska hän on hyvin realistinen Vladimir Putinin suhteen. Zelenskyillä ei ole mitään illuusioita siitä, kuka Putin on ja mitä hän aikoo tehdä seuraavaksi. Sitä Zelenskyi nimenomaan yrittää koko ajan sanoittaa lännelle, Stubb kuvailee.

Hän kertoo, että Zelenskyin ajatus rauhan edistämisestä on tällä hetkellä se, että lännen tulee pakottaa Putin muuttamaan strategisia tavoitteitaan. Tämä tapahtuu hänen mukaan osoittamalla sotilaallista ja taloudellista tukea Ukrainalle sekä etenevällä EU-jäsenyysprosessilla.

Stubbin mukaan suurin este rauhanneuvotteluille on tällä hetkellä juuri Putin itse. Venäjän johto ei ole osoittanut kompromissihalukkuutta.

– Itse uskon, että Putinilla voi olla omat motiivinsa, miksi hän ei halua neuvottelua. Hän pelkää neuvottelupöytään lähtemistä, koska ymmärtää, että esimerkiksi kansainvälinen media ei tule päästämään häntä helpolla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan hakenut omia reittejään Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi. Stubb arvioi, että Trumpin yritykset kannattaa tulkita moninaisten ratkaisupolkujen etsimisenä.

– Trump yrittää löytää ratkaisun, johon on monenlaisia polkuja. Yksi polku on turvatakuut, toinen talouspaineen lisääminen Venäjän suuntaan Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteistyöllä ja kolmas polku on Zelenskyin ja Putinin kahdenvälinen tapaaminen, Stubb sanoo.