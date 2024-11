Alexander Stubb isännöi ensimmäistä kertaa Linnan juhlia, uudistuksia luvassa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanottoa ensimmäistä kertaa. Hän kertoi tulevan tapahtuman sisällöstä perjantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Paikalla oli myös tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.

– Meillä on puolisoni kanssa ollut kunnia osallistua vastaanotolle vuodesta 2004. Tulemme kunnioittamaan juhlan perinteitä. Luomme perinteitä kunnioittaen mahdollisimman arvokkaan tunnelman, Stubb sanoi.

Juhliin on luvassa myös uudistuksia. Presidentinlinnan sisätilat saavat juhlavalaistuksen ja musiikkiesityksiä on tarjolla aiempaa enemmän.

Itsenäisyyspäivän vastaanotolle eli Linnan juhliin on tänä vuonna kutsuttu noin 1 700 vierasta. Juhlien teemana on tänä vuonna Yhdessä. Teeman on valinnut Suzanne Innes-Stubb.

Vieraiden joukossa on etenkin kulttuurin, kirjallisuuden ja liikunnan avulla suomalaisten yhteisöllisyyttä edistäneitä henkilöitä. Lisäksi kutsuttuina on nuorisotyön ja sosiaalialan ammattilaisia, muun muassa lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen ja mielenterveystyön parissa työskenteleviä henkilöitä. Kutsuvieraista noin kolmannes on ensikertalaisia.

Itsenäisyyspäivän vastaanoton makumaailma tulee tänä vuonna Lapista. Tarjoilut on valmistettu pääosin kotimaisista raaka-aineista, joissa korostuvat luonnonmukaisuus sekä pien- ja paikallistuottajien tarjonta. Tarjoiluissa painottuvat erityisesti marjat, kasvikset ja lappilaiset raaka-aineet.

Varsinaisen itsenäisyyspäivän vastaanoton lisäksi sotien veteraaneille ja lotille järjestetään erillinen juhlatilaisuus maanantaina 2. joulukuuta. Stubbin mukaan toive erillisestä juhlasta on tullut veteraaneilta itseltään. Valtiosalissa pidettävään juhlaan osallistuu noin 20 sotiemme veteraania ja lottaa. Tilaisuuteen osallistuu myös presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio, valtiojohtoa sekä veteraanijärjestöjen edustajia.