Alexander Stubb: Iranin on lopetettava vakautta horjuttava toimintansa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kuvailee Lähi-idän tilannetta ”syvästi huolestuttavaksi”. Stubb kommentoi alueen tapahtumia viestipalvelu X:ssä lauantaina, Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua sotilasoperaation Irania vastaan.

Stubb toteaa Suomen tuomitsevan konfliktia kärjistävät toimet ja peräänkuuluttavan osapuolilta pidättyväisyyttä.

Presidentti kehottaa löytämään Iranin ydinohjelmaan diplomaattisen ratkaisun.

– Ydinturvallisuuden ja alueen pitkäaikaisen turvallisuuden varmistaminen on meille kaikille ensiarvoisen tärkeää. Jatkamme kaikkien niiden diplomaattisten ponnistelujen tukemista, joiden tavoitteena on lopettaa Iranin ydinohjelma ja vahvistaa alueen turvallisuutta, Stubb kirjoittaa.

– Iranin hallinnon on ryhdyttävä neuvotteluihin vilpittömin mielin ja lopetettava alueen vakautta horjuttava toimintansa.

Presidentti kommentoi Iranin tapahtumia aikaisemmin lauantaina Ylen Ykkösaamussa. Myös tuolloin hän totesi olevansa huolissaan tilanteen eskaloitumisesta.

– Me toivomme, että tilanne rauhoittuu ja löytyy neuvotteluratkaisu, mutta juuri nyt näyttää huonolta, Stubb sanoi Ylelle.