Alexander Stubb HS:lle: Suurin yllätys on ollut yksityisyyden menetys

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi elää uutta aikaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

– Uusi aikakausi johtuu pitkälti maailmanpoliittisesta tilanteesta ja siitä, että koko maailmanjärjestys on tällä hetkellä murroksessa, Stubb sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Vaikutusta on myös Suomen liittymisellä Natoon.

Presidentti kokee, että ulkopoliittisen johdon tehtävä on nyt maksimoida Suomen vaikutusvalta ja liikkumatila.

– Meillä ei ole koskaan aikaisemmin Suomen historian aikana ollut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa näin paljon toimintavapautta, hän sanoo.

Stubbin mukaan Venäjä ei enää määrittele entiseen tapaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Venäjä ei enää ole ytimessä, vaikka se onkin edelleen tärkeässä roolissa.

– Paradoksaalisesti Venäjän hyökkäyssodan alettua meidän toimintavapautemme laajeni, koska ymmärsimme, että Eurooppa tulee olemaan jakautunut kahtia kutakuinkin pysyvästi, hän arvioi.

Suomi on Venäjän takia lännelle geopoliittisesti tärkeä. Ulkopolitiikan peruskivi on länsi, mutta mahdollisuuksia on muuallakin. Tähän liittyy presidentin peräänkuuluttama arvopohjainen realismi.

– Suomen nykyinen tilanne mahdollistaa pitkällekin meneviä kahdenvälisiä suhteita vaikkapa Intiaan, Kiinaan, Brasiliaan ja Nigeriaan, hän sanoo.

– Suomella ei ole nykyisiä nousevia maita sortanutta kolonialistista ja imperialistista taustaa, hän lisää.

Alexander Stubb on toiminut nyt tehtävässään kuusi viikkoa. Kauden alkuun on jo mahtunut tapaamisia EU:n ja Naton keskeisten vaikuttajien kanssa ja muun muassa vierailu Ukrainassa.

Stubb kertoo HS:lle tehtävän vaikutuksista yksityiselämäänsä. Suurin yllätys on ollut yksityisyyden menetys.

– Kyllä sitä on hyvinkin huomannut, että nyt sitä ollaan instituutio. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun kodin ovi avautuu, yksityisyyttä ei enää ole, Stubb kuvailee.

Aikaisempaa elämää presidentti ei kuitenkaan kaipaa.

– Olen hirveän kalenteriorientoitunut ihminen, sen myönnän. Peruslähtökohtani on yleensä se, että menen aikaisin nukkumaan. Herään kello viideltä, luen kaksi tai kolme tuntia ennen kuin urheilen. Kun liikuntasuoritus on tehty, siitä se päivä lähtee liikkeelle.

Stubb uskoo, että suurin osa suomalaisista ihmisistä toivoo, että tasavallan presidentti onnistuu tehtävässään. Hänestä pitää välttää tilanteita, joissa odotukset ovat liian korkealla, koska silloin aika usein petytään.

– Jokainen tasavallan presidentti tekee parhaansa kussakin maailmanpoliittisessa tilanteessa, hän toteaa.