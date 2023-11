Alexander Stubb: Hamas on lakkautettava, tarvitaan kansainvälistä kriisinhallintaa

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb kuvailee Gazan tilannetta kriittiseksi. Hän huomauttaa, että siviilejä kuolee ja haavoittuu päivittäin. Riski konfliktin laajenemiseen on suuri.

– Tuomitsen Hamasin kammottavat terrori-iskut Israeliin. Hamas on saatava vastuuseen teoistaan ja järjestö on saatava käytännössä lakkautettua. Israelilla on oikeus puolustautua kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudattaen. Siviilejä on suojeltava kaikissa tilanteissa, Alexander Stubb kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Hänen mukaansa alueelle on saatava humanitaarinen tulitauko ja humanitaariset käytävät. Ruoan, veden ja polttoaineen tarve on huutava.

– Rauhanneuvottelut on aloitettava välittömästi. Aseiden vaiettua Gazaan tarvitaan siirtymäkauden hallinto hoitamaan jälleenrakennusta ja valmistelemaan demokraattisia vaaleja. Samalla tarvitaan kansainvälinen kriisinhallintaoperaatio ja pitkän aikavälin suunnitelma alueellisista turvallisuusjärjestelyistä, Alexander Stubb sanoo.

Stubb painottaa, ettei Suomi ole asiassa vain tarkkailija.

– Suomen on annettava alueelle välittömästi lisää humanitaarista tukea, tarjottava rauhanvälitysapua, tuettava tulevaa siirtymäkauden hallintoa ja osallistuttava mahdollisiin kriisinhallintajoukkoihin. EU:n ja Suomen on syytä ottaa vahva rooli rauhan rakentamisessa, Alexander Stubb toteaa.