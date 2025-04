Alexander Stubb: Donald Trumpin kärsivällisyys Venäjän suuntaan on hupenemassa

– Yhdysvalloilla on tällä hetkellä todellinen yritys solmia rauha ja toivon, että se tapahtuu tulitauon kautta. Rauhanneuvottelut kestävät huomattavasti kauemmin, arvioi tasavallan presidentti Alexander Stubb tiistaina Vaasassa pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Stubb vieraili tiistaina puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa Vaasassa ja Vöyrillä.

– Meidän mielestä tilanne on siinä mielessä aika selkeä, että tulitaukoa on ehdottanut Yhdysvallat, sen on hyväksynyt Ukraina ja sitä tukee Eurooppa. On ainoastaan yksi taho eli Venäjä, joka ei ole missään muodossa tulitaukoa hyväksynyt tai sitä noudattanut. Venäjä pelaa jälleen kerran aikaa ja meidän tehtävämme on yrittää luoda mahdollisimman paljon painetta Venäjän suuntaan, jotta se muuttaisi käytöstään ja olisi vakavissaan, Stubb totesi.

– Presidentti (Donald) Trumpin kärsivällisyys Venäjän suuntaan on hupenemaan päin, Stubb arvioi.

Presidentti muistutti, että Venäjän uhka ei tule poistumaan sen jälkeen, kun Ukrainan sota on loppu.

– Venäjä tulee jatkamaan nykyistä rooliaan ja se on syy, miksi meidän pitää jatkuvasti vahvistaa puolustustamme ja liittolaisuussuhdettamme.

Stubb kertoi koordinoivansa tällä hetkellä hyvin tiiviisti viestejä Trumpille Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren kanssa, joka on myös vastikään tavannut Trumpin.

Stubb muistutti myös Suomen tulokulmasta mahdollisiin alueluovutuksiin.

– Suomi ei tule koskaan tunnustamaan niitä alueita, jotka Venäjä on toistaiseksi Ukrainalta vallannut, mukaan lukien Krimin niemimaa, Stubb totesi.

Presidenttipari vieraili aamupäivällä Norrvallan liikuntahallissa Vöyrillä. Oppilaille esiintyi tapahtuman päätteeksi Ruotsia Euroviisuissa edustava vöyriläinen KAJ-yhtye.

Stubb otti muun muassa vastaan kunniatohtorin arvonimen Vaasan yliopistossa ja piti luennon.