Alexander Stubb CNBC:llä: Tulemme elämään epäjärjestyksen maailmassa

EU-professori ja kokoomuksen tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb oli tänään vieraana CNBC Europe -kanavan keskusteluohjelmassa.

Stubbilta kysytään näkemystä muun muassa maailman kahtiajakautumiseen Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Stubb vastaa, että hänen mukaansa vallan kehiä on itse asiassa kolme. On globaali länsi, noin 50 läntistä demokratiaa, jotka haluavat säilyttää nykyisen liberaalin demokraattisen maailmanjärjestyksen. Sitten on globaali itä Kiinan vetämänä ja Venäjän tukemana ja noin 25 muuta maata, jotka haluavat muuttaa tämän järjestyksen.

– Mutta mielestäni kolmas kehä, globaali etelä ja karkeasti arvioiden noin 125 maata, on se, joka päättää mihin suuntaan maailmanjärjestys menee.

– Uskon, että tulemme elämään epäjärjestyksen maailmassa, Stubb sanoo.

Hänen mukaansa odotettavissa on sekä paikallisia valtakeskittymiä että laajempia liittoutumia.

– Varsin sekava tilanne, joka rauhoittunee noin kymmenessä vuodessa.

Stubbin mukaan maailmanpolitiikassa tapahtuu aika ajoin iso muutos, ja tällä kertaa se alkoi helmikuussa 2022.