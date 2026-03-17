Alexander Stubb brittimedialle: Keir Starmeria ei kannata aliarvioida

Tasavallan presidentti Alexander Stubb puolustaa Britannian pääministeri Keir Starmeria BBC Newsnightin haastattelussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut Starmeria voimakkaasti hänen haluttomuudestaan osallistua Iranin vastaiseen sotilasoperaatioon.

Stubb kertoi ihailevansa Starmeria ja sanoi, ettei tämän kykyä pysyä rauhallisena pidä koskaan aliarvioida. Monilla poliittisilla johtajilla on ollut hänen mukaansa ”hyviä ja huonoja päiviä” Trumpin kanssa.

Hän sanoi, ettei pidä Valkoisen talon päätöksestä luopua osasta Venäjää vastaan asetetuista pakotteista.

Alexander Stubbilta kysyttiin, tulisiko Suomen ja muiden Nato-liittolaisten liittyä Yhdysvaltain sotatoimiin.

– Tämä oli yllätyshyökkäys, joten kukaan meistä ei tiennyt siitä etukäteen. Tämän vuoksi asian suhteen on luultavasti ollut vastahakoisuutta ja hieman vastarintaa, presidentti sanoi.

Hän huomautti, että Suomi joutuu turvaamaan 1 340 kilometriä pitkää rajaa Venäjän kanssa.

– Meillä ei olisi paljoa annettavaa. Meillä ei ole tukikohtia tai vastaavia asioita. Haluaisin nähdä pikemminkin rauhanvälitystä eikä tilanteen eskalaatiota, Alexander Stubb totesi.