Aleksei Navalnyille on alettu antaa vankilassa mysteeriruiskeita

Vangitun venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin Twitter-tilillä on julkaistu pitkä päivitys hänen oloistaan pahamaineisessa venäläisvankilassa.

Navalnyi kertoo kärsivänsä selkävammasta, jota vankilan henkilökunta on pyrkinyt pahentamaan tarkoituksella. Nyt hänelle on myös alettu antaa mysteeriruiskeita, joiden sisällöstä ei ole varmuutta.

– Aleksei selkäkivut pahenevat. Vankilan hoitajat antavat hänelle ruiskeita kertomatta tarkalleen mitä he häneen pistävät. Hän on samojen ihmisten käsissä, jotka yrittivät jo myrkyttää hänet. Tämä on enemmän kuin huolestuttavaa, Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön varajohtaja Anna Veduta sanoo Twitterissä.

Navalnyin omassa päivityksessä kerrotaan tilanteen näyttävän, miten Venäjän järjestelmä toimii, jos ”et saa hakata henkilöä, mutta johto on käskenyt satuttaa häntä”.

– Jos lukitset ihmisen rangaistusselliin, missä hän voi vain seisoa tai istua rautatuolilla 16 tuntia päivässä. Kuukausi näissä oloissa ja tervekin alaa epäilemättä kärsiä selkäkivuista. Olen elänyt näin viimeiset kolme kuukautta. Selkääni luonnollisesti särkee kovasti, Aleksei Navalnyi sanoo.

Hän jatkaa ainoan vaihtoetonsa olleen vaatia lääkärin käyntiä vetoomuksella viranomaisille. Kuuden viikon päästä ja oikeusjutulla uhkaamisen jälkeen paikalle saatiin lääkäri. Hänen kerrotaan viettäneen Navalnyin kanssa viitisen minuuttia.

– Kun esitin ilmiselviä kysymyksiä kuten, mikä diagnoosi on, mitä lääkkeitä hän määräsi tai edes mikä hänen sukunimensä on ja missä hän työskentelee, sanoi nainen vain, että ”viekää hänet pois”. Minun pois viemiseni on ainoa asia, joka täällä tapahtuu nopeasti ja ilman ongelmia.

Jonkin ajan päästä alkoivat ruiskeet.

Aleksei Navalnyi kertoo kysyneensä, mitä häneen pistetään.

”Pistämme, mitä lääkäri määräsi, esimerkiksi B-vitamiineja”, kuului vastaus Navalnyin mukaan.

– Vitamiinit ovat hieno homma, mutta ruiskeet eivät tunnu auttavan. Yleisesti ottaen minusta tuntuu myös hieman epämiellyttävältä, että minuun ruiskutetaan tuntemattomia aineita.

Oppositiovaikuttaja kertoo vaatineensa toistuvasti juristinsa välityksellä tietoa siitä, kuka lääkäri oli, millaisen diagnoosin hän teki ja millaisia lääkkeitä hän määräsi. Tämä meni kuitenkin kuin kuuroille korville.

Seuraavaksi Navalnyille selvisi, että vankilan on sääntöjen nojalla pakko luovuttaa vangille kopio hänen omista terveystiedoistaan.

Kuukausi pyynnön esittämisen jälkeen Navalnyille toimitettiin kuvassa näkyvät kopiot. Kaikki 26 sivua olivat käytännössä lukukelvottomia.

– He kaikki nauravat. Heistä tämä on hulvatonta. He eivät edes yritä salata sitä, että voin kirjoittaa niin monta valitusta kuin haluan oikeuteen ja Moskovaan – mutta Moskovassahan tämä kaikki keksittiin, Aleksei Navalnyi kirjoittaa.

Hän jatkaa viranomaisiin ja päättäjiin viitaten, että ”te nauroitte sille, kuinka hankin talvisaappaat tuomioistuimen kautta”.

– Nyt aion nostaa kanteen voidakseni lukea, mitä terveystiedoissani sanotaan, Navalnyi toteaa.

Hän veistelee lopuksi odottavansa sitä hetkeä, kun ateriatkin on vaadittava selliin oikeuden päätöksellä.

Alexei’s back pain is worsening. The prison medics give him injections without telling him what exactly they inject. He’s in the hands of the very same people that already tried poisoning him. This is beyond troubling. https://t.co/314SnnNBqG

2/15 See how the system works when you are not allowed to beat up a person, but your leadership ordered you to hurt them badly.

For example, I have a problem with my spine. It is clear what one has to do to make the problem worse: keep me immobile as much as possible.

— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2022