Aleksei Navalnyi: Tämä on totuus Venäjän vankilajoukoista

Vangittu venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi kritisoi kovin sanankääntein Venäjällä tapahtuvaa vankien värväystä Ukrainan taisteluihin.

Venäjällä kerrotaan olevan merkittäviä vaikeuksia löytää uusia sotilaita Ukrainaan. Kremliin sidoksissa oleva yksityinen palkka-armeija Wagner on värvännyt heinäkuusta asti vankeja taistelemaan Ukrainassa. Heille on tarjottu muun muassa rangaistusten lyhentämistä sekä palkkioita. Vankien värväämisen sanotaan lisääntyneen viime aikoina, ja Wagnerin omistajan Yevgeny Prigozhinin on nähty pitävän puhetta vangeille.

Navalnyi viruu itse parhaillaan pahamaineisessa IK-6 Melehovo-rangaistussiirtolassa noin 250 kilometriä Moskovasta itään.

Hän ei usko, että murhaajista, ryöstäjistä ja rosvoista muodostetut joukot ovat tarpeellisia sodassa.

– Jostain syystä monet ovat saanet sellaisen vaikutelman, että tällaiset vangit ovat jonkinlaisia kovapintaisia ja raakoja taistelijoita, Navalnyi tviittaa.

Hänen mukaansa vankilassa on tietenkin erilaisia ihmisiä, joista osa on varmasti myös militantteja. Kutenkin 90 prosenttia vangeista on alkoholiongelmaisia tappajia, pahoinpitelijöitä ja ryöstäjiä.

– Mitä sellainen armeija voisi edes saada aikaan taistelussa?

– Heitä ei kutsuta turhaan rikollisiksi. Sille on syynsä, miksi Venäjän asevoimiin ei hyväksytä entisiä vankeja. Melkein kaikilla sellaisilla ihmisillä on suuria ongelmia sopeutua kurinalaisuuteen ja vielä suurempia ongelmia alkoholin ja päihteiden kanssa, Navalnyi toteaa.

Hän korostaa, että sotatoimialueella taistelijoilla on aseet.

– Silloin ei olisi selvää, kuka ampuu ketä.

Navalnyi on jakanut Twitter-tilillään videon, joka väitetysti näyttää Prigozhinin pitävän puhetta vangeille.

– Luulen, että jokaisen tämän videon nähneen vangin ensimmäinen ajatus oli: ”Hyvä Luoja, jos he värväävät meitä sotaan, niin missä tilassa Venäjän armeija oikein on? Eikö sitä ole enää ollenkaan?”

1/16 As an inmate of a maximum-security prison, I too would like to give my opinion on the recruitment of criminals for the war. pic.twitter.com/FYqsvtBApe

— Alexey Navalny (@navalny) September 20, 2022