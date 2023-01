Aleksei Navalnyi sairastui rangaistusleirillä

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on sairastunut rangaistusleirillä. Asiasta kertoo Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh Twitterissä.

– Vankileirillä on ollut flunssaepidemia ja sairas vanki on sijoitettu Aleksein (Navalnyi) kanssa samaan selliin, Jarmysh kertoo.

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin hallintoa arvostellut Navalnyi vangittiin sen jälkeen, kun hän palasi Venäjälle selvittyään Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n salamurhayrityksestä Siperiassa vuonna 2020. Hänen saamaansa tuomiota on pidetty länsimaissa täysin poliittisena.

Navalny's lawyer writes that Alexey fell ill in the penal colony. There is a flu epidemic in the colony and a sick prisoner was purposely placed in the punishment cell with Alexey.

