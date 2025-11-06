Alaikäisten opioidikorvaushoito alkaa Husissa

Nuorisopsykiatriassa otetaan käyttöön uutena hoitomuotona opioidikorvaushoito, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala kertoo. Nuorten opioidien käyttö on yleistynyt, ja siihen liittyvät terveysriskit ovat merkittäviä.

Hoito perustuu kansalliseen suositukseen, joka on laadittu yhteistyössä yliopistosairaaloiden asiantuntijoiden kanssa.

Alaikäisten opioidien käyttö voi olla satunnaista tai kehittyä riippuvuudeksi. Molemmissa tilanteissa se on aina haitallista ja hengenvaarallista. Hoidon tavoitteena on ehkäistä huumekuolemia, syrjäytymistä ja muita vakavia seurauksia sekä tukea nuorten elämänhallintaa.

Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteistä, lastensuojelun sijaishuollon yksiköistä ja päivystyksistä on saatu tietoa, että Suomessa on alaikäisiä, jotka käyttävät opioideja suonensisäisesti.

– Yksi merkki opioidien lisääntyneestä käytössä nuorilla on myös Husin korvaushoitoon ohjautuvat nuoret aikuiset, jotka ovat aloittaneet käytön jo alaikäisinä, kertoo ylilääkäri Kaisa Kuurne tiedotteessa.

Korvaushoito tarkoittaa opioidiriippuvuuden hoitoa korvauslääkityksellä, joka yhdistetään keskustelutukeen ja verkostotyöhön.

Alaikäisten kohdalla hoitoa on Suomessa ollut toistaiseksi vähän, vaikka tarve on tunnistettu jo pitkään. Yhdysvalloista, Kanadasta ja Isosta-Britanniasta löytyy hoitosuosituksia alaikäisten opioidiriippuvuuden hoitoon, mutta kokemuksia ja tutkimustietoa on niissäkin maissa vielä rajallisesti.

– Nuorten korvaushoidossa myös lastensuojelu ja huoltajat osallistuvat aktiivisesti mukaan hoitoon. Alaikäisten korvaushoito pyritään toteuttamaan erillisenä täysi-ikäisten hoidosta, Kuurne sanoo.

Korvaushoito edellyttää nuorelta motivaatiota ja sitoutumista – aivan kuten aikuistenkin kohdalla.

Nuoret ohjautuvat lähetteellä hoitoon eri palveluista, kuten lastensuojelun yksiköistä, päivystyksistä ja terveysneuvontapisteistä. Husissa hoito toteutetaan nuorten päihdepsykiatrian vastaanotolla, ja tarvittaessa hyödynnetään nuorisopsykiatrista osastoa.

Korvaushoidon tarpeen arvioinnissa oleellinen asia on nuoren opioidien käytön kesto.

– Alaikäisten kohdalla pyritään mahdollisuuksien mukaan opioidivieroitukseen, tarvittaessa opioidiavusteisesti. Tämä tapahtuu antamalla laskevin annoksin opioidilääkitystä valvotuissa olosuhteissa, kertoo apulaisylilääkäri Kristi Kajak Husin Nuorten päihdepsykiatrian vastaanotolta.

Korvaushoidolla pyritään vähentämään nuorten kuolleisuutta, laittomien opioidien käyttöä ja riskikäyttäytymistä. Hoito voi vähentää myös rikollista toimintaa, oheiskäyttöä ja parantaa psykiatristen sairauksien hoitoa.

Valtaosa alaikäisten huumekuolemista tapahtuu 15-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten keskuudessa. Alle 15-vuotiaiden huumekuolemat ovat olleet yksittäisiä.

Ensimmäiset potilaat voidaan ottaa vastaan jo tänä syksynä.