Alaikäisen huumekaupoista paljastui isompi vyyhti, äiti ja poika epäiltynä

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan asiassa, jossa nuorta epäillään kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä ampuma-aserikoksista. Epäiltynä on myös hänen äitinsä.

Poliisi otti tapaninpäivänä Turussa kiinni 17-vuotiaan pojan lyhytaikaisessa vuokra-asunnossa, missä hän oli myymässä huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä.

Poliisi takavarikoi asunnosta tuhansia huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä, kuten Ksalol- ja Rivotrol-tabeletteja. Kuulusteluissa nuori kertoi, että oli hankkinut asunnosta takavarikoidut huumaavat lääkkeet myyntitarkoituksessa pääkaupunkiseudulta.

Hänen hankkimiensa huumausaineiden määrä oli alun perin vielä suurempi, sillä hän oli ehtinyt jo myydä osan niistä ennen kiinniottoa. Esitutkinnan perustella hän oli hankkinut kaikkiaan 3500 kappaletta Subutexia, 50 kappaletta Oxycontiinia, 1000 kappaletta Rivotrilia sekä vähintään 14550 kappaletta Ksalolia.

Poliisin mukaan huumeita myytiin paitsi suoraan vanhoille kontakteille myös verkossa eri nimimerkkien kautta, erilaisten anonyymin viestinnän mahdollistavilla sovelluksilla.

Myös tuolloin alaikäisen pojan äiti on epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta, sillä poliisi epäilee äidin pitäneen hallussa poikansa hankkimia huumaavia lääkkeitä tämän pyynnöstä. Myöhemmin äiti toimitti huumaavat lääkkeet takaisin pojalleen.

Tapaus johdatti poliisin myös muiden rikosepäilyjen luo. Esitutkinnassa nuoren lukuun nimittäin paljastui myös kaksi muuta epäiltyä törkeää huumausainerikosta vuoden 2025 elokuulta. Niistä ensimmäisessä pojan epäillään hankkineen pääkaupunkiseudulta yli tuhannen Subutex-tabletin erän.

– Esitutkinnan perusteella ne myytiin hankinnan jälkeen Turussa lyhytaikaista vuokra-asuntoa hyväksikäyttäen, kertoo rikoskokonaisuuden tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Gustafsson Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Myöhemmin elokuussa pojalla oli hallussaan noin kilon verran pääkaupunkiseudulta myyntiin hankittua hasista.

Lisäksi poliisi epäilee nuorta yhdestä ampuma-aserikoksesta sekä törkeän ampuma-aserikoksen yrityksestä.

– Poliisin selvityksen mukaan nuorella on ollut hallussaan pistooli, mutta sitä ei esitutkinnassa löydetty. Lisäksi hän yritti hankkia toisen käsiaseen, konepistoolin ja niihin patruunoita, mutta kaupat eivät ehtineet toteutua, Gustafsson sanoo.

Gustafssonin mukaan konepistooli jäi kadoksiin, mutta poliisi on toisen esitutkinnan yhteydessä takavarikoinut käsiaseen henkilöltä, jonka epäillään kaupitelleen sitä 17-vuotiaalle nuorelle.

Epäilty on edelleen tutkintavankeudessa. Hän on nyt täysi-ikäinen. Asian esitutkinta on päättynyt, ja kokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan. Syytteen nostamisen määräaika on 26. helmikuuta.