Älä tee tätä virhettä renkaanvaihdossa, seurauksena voi olla mojova lasku

Takatalven yllätettyäkään renkaanvaihto ei lähtökohtaisesti ole sallittua parkkihalleissa, vaikka osa autoilijoista on voinut kokea tarvetta vaihtaa jo vaihdettujen kesärenkaiden tilalle talvikumit. Easyparkin mukaan nyrkkisääntönä yleisissä halleissa on, että pysäköintitila on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen auton säilyttämiseen.

– Jos kielletystä renkaanvaihdosta jää kiinni, henkilökunta yleensä kehottaa keskeyttämään toiminnan. Olisi ikävää lähteä siitä taipaleelle puoliksi talvirenkailla, puoliksi kesärenkailla. Jos auto sattuu vaikkapa laskemaan öljyä kesken toiminnan ja öljy valuu hallin viemäriin, seurauksena voi olla iso lasku, EasyParkin maajohtaja Jutta Vatanen sanoo tiedotteessa.

– Ajoneuvojen huoltotoimenpiteet – kuten renkaidenvaihto – ovat usein halleissa kiellettyjä vakuutussyistä ja jotta vältytään puimasta vastuun jakautumista ongelmatilanteissa, hän jatkaa.

Myös taloyhtiöiden halleissa ja ulkoparkkipaikoilla on usein sääntönä, että kaikki toiminta, josta voi valua öljyä maahan tai lattialle, on kiellettyä. Öljyvuodot ovat ongelma käytettävyyden, puhtauden ja ympäristösäädösten näkökulmasta.

Ostettavat palvelut kuitenkin monipuolistunevat parkkihalleissa.

– Tulevaisuudessa yhä useammassa pysäköintihallissa lienee esimerkiksi autopesula, tuulilasinkorjauspalvelu, renkaanvaihtopalvelu, jätekierrätys tai sähköpyörien ja -potkulautojen vuokraus. Tällä hetkellä suurin askel tuohon kehityssuuntaan ovat latauspisteet sähköautoille, Vatanen kommentoi.