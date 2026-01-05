Älä käytä näitä äidinmaidon korvikkeita – mittava takaisinveto

Elintarvikevalmistaja Nestlé vetää myynnistä suuren määrän äidinmaidonkorvikkeita. Valmistajan tiedotteen mukaan takaisinveto tehdään varotoimena.

Takaisinvedon taustalla on joulukuun alussa tehty varotoimenpide, jonka seurauksena rajattu määrä NAN Sensilac-äidinmaitokorvikejauhetta vedettiin myynnistä. Toimenpide tehtiin sen jälkeen, kun yhdessä tuotantolaitoksessa havaittiin poikkeama, joka edellytti lisäselvityksiä.

Jatkoselvityksissä todettiin, että yhdessä hyvin pieninä määrinä käytettävässä öljyraaka-aineessa saattoi olla havaittavissa cereulidia, joka on Bacillus cereus -bakteerin tuottama toksiini.

Tämän vuoksi Nestlé päätti varotoimenpiteenä laajentaa takaisinvedon koskemaan myös seuraavia tuotteita ja vain niiden seuraavia eriä:

Tuotenimi: EAN: Takaisinvedettävät erät: Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 200ml 8445290748010 53020295M Parasta ennen päiväys: 10/2026 52860295M Parasta ennen päiväys: 10/2026 Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 6x200ml monipakkaus 8445290748034 53020295M Parasta ennen päiväys: 10/2026 Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 500ml 8445290748072 53220295E Parasta ennen päiväys: 11/2026 53380295E Parasta ennen päiväys: 12/2026 Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 1000ml 8445290747884 53030295F Parasta ennen päiväys: 10/2026 Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 800g 8445290382825 51200346AL Parasta ennen päiväys: 4/2027 51660346AD Parasta ennen päiväys: 6/2027 52630346AC Parasta ennen päiväys: 9/2027 52630346AE Parasta ennen päiväys: 9/2027 Nestlé NAN HA 1 Äidinmaidonkorvike 200ml 7613033507427 53280742F1 Parasta ennen päiväys: 11/2026 Nestlé NAN HA 1 Äidinmaidonkorvike 800g 8445291160798 51690742F4 Parasta ennen päiväys: 6/2027 Nestlé NAN Sensilac 1 Äidinmaidonkorvike 800g 8445290170408 51320346AD Parasta ennen päiväys: 5/2027 51550346AC Parasta ennen päiväys: 6/2027 51680346AD Parasta ennen päiväys: 6/2027 52670346AC Parasta ennen päiväys: 9/2027

Tiedotteessaan Nestlé korostaa, että kyseessä on varotoimenpide.

– Vaikka yhtään vahvistettua tuotteisiin liittyvää sairastumistapausta ei ole todettu, ymmärrämme hyvin, että tilanne voi herättää huolta vanhemmissa. Suhtaudumme kaikkiin mahdollisiin huolenaiheisiin vakavasti ja seuraamme tilannetta tarkasti. Toimimme varovaisuusperiaatteen mukaisesti varmistaaksemme, että tuotteemme täyttävät korkeimmat mahdolliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset, Nestlé kertoo.

Takaisinveto saattaa aiheuttaa myös tuotteiden tilapäisiä saatavuusongelmia. Nestlé kertoo tekevänsä aktiivisesti töitä sen eteen, että vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Nestlé on ilmoittanut asiasta viranomaisille. Samalla valmistaja kertoo käynnistäneensä kattavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki markkinoilla olevat tuotteet täyttävät tiukimmat laatuvaatimukset.

Valmistaja pyytää kyseisten erien tuotteita ostaneita kuluttajia tarkistamaan pakkauksen eränumero, EAN-koodi ja parasta ennen -päiväys, kuvaamaan kyseisten erien tuotepakkaus/pakkaukset , hävittämään tuotteet asianmukaisesti ja ottamaan yhteyttä kuluttajapalveluun Nestlén verkkosivuilta löytyneen lomakkeen kautta.

Kuluttajia pyydetään liittämään lomakkeeseen mukaan kuvat tuotteista, sekä erätunnistetiedot.