Kuva takaisinvedettävistä tuotteista. NESTLÉ

Älä käytä näitä äidinmaidon korvikkeita – mittava takaisinveto

Valmistajan mukaan kyse on varotoimenpiteestä.
Elintarvikevalmistaja Nestlé vetää myynnistä suuren määrän äidinmaidonkorvikkeita. Valmistajan tiedotteen mukaan takaisinveto tehdään varotoimena.

Takaisinvedon taustalla on joulukuun alussa tehty varotoimenpide, jonka seurauksena rajattu määrä NAN Sensilac-äidinmaitokorvikejauhetta vedettiin myynnistä. Toimenpide tehtiin sen jälkeen, kun yhdessä tuotantolaitoksessa havaittiin poikkeama, joka edellytti lisäselvityksiä.

Jatkoselvityksissä todettiin, että yhdessä hyvin pieninä määrinä käytettävässä öljyraaka-aineessa saattoi olla havaittavissa cereulidia, joka on Bacillus cereus -bakteerin tuottama toksiini.

Tämän vuoksi Nestlé päätti varotoimenpiteenä laajentaa takaisinvedon koskemaan myös seuraavia tuotteita ja vain niiden seuraavia eriä:

Tuotenimi:

EAN:

Takaisinvedettävät erät:

 

Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 200ml

8445290748010

53020295M

Parasta ennen päiväys: 10/2026

52860295M

Parasta ennen päiväys: 10/2026

Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 6x200ml monipakkaus

8445290748034

53020295M

Parasta ennen päiväys: 10/2026

 

Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 500ml

 

8445290748072

 

 

53220295E

Parasta ennen päiväys: 11/2026

53380295E

Parasta ennen päiväys: 12/2026

Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 1000ml

8445290747884

 

 

 

53030295F

Parasta ennen päiväys: 10/2026

 

Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 800g

8445290382825

51200346AL

Parasta ennen päiväys: 4/2027

51660346AD

Parasta ennen päiväys: 6/2027

52630346AC

Parasta ennen päiväys: 9/2027

52630346AE

Parasta ennen päiväys: 9/2027

Nestlé NAN HA 1 Äidinmaidonkorvike 200ml

 

7613033507427

 

 

 

53280742F1

Parasta ennen päiväys: 11/2026

Nestlé NAN HA 1 Äidinmaidonkorvike 800g

8445291160798

51690742F4

Parasta ennen päiväys: 6/2027

 

Nestlé NAN Sensilac 1 Äidinmaidonkorvike 800g

8445290170408

51320346AD

Parasta ennen päiväys: 5/2027

51550346AC

Parasta ennen päiväys: 6/2027

51680346AD

Parasta ennen päiväys: 6/2027

52670346AC

Parasta ennen päiväys: 9/2027
Tiedotteessaan Nestlé korostaa, että kyseessä on varotoimenpide.

– Vaikka yhtään vahvistettua tuotteisiin liittyvää sairastumistapausta ei ole todettu, ymmärrämme hyvin, että tilanne voi herättää huolta vanhemmissa. Suhtaudumme kaikkiin mahdollisiin huolenaiheisiin vakavasti ja seuraamme tilannetta tarkasti. Toimimme varovaisuusperiaatteen mukaisesti varmistaaksemme, että tuotteemme täyttävät korkeimmat mahdolliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset, Nestlé kertoo.

Takaisinveto saattaa aiheuttaa myös tuotteiden tilapäisiä saatavuusongelmia. Nestlé kertoo tekevänsä aktiivisesti töitä sen eteen, että vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Nestlé on ilmoittanut asiasta viranomaisille. Samalla valmistaja kertoo käynnistäneensä kattavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki markkinoilla olevat tuotteet täyttävät tiukimmat laatuvaatimukset.

Valmistaja pyytää kyseisten erien tuotteita ostaneita kuluttajia tarkistamaan pakkauksen eränumero, EAN-koodi ja parasta ennen -päiväys, kuvaamaan kyseisten erien  tuotepakkaus/pakkaukset , hävittämään tuotteet asianmukaisesti  ja ottamaan yhteyttä kuluttajapalveluun Nestlén verkkosivuilta löytyneen lomakkeen kautta.

Kuluttajia pyydetään liittämään lomakkeeseen mukaan kuvat tuotteista, sekä erätunnistetiedot.

