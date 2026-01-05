Älä käytä näitä äidinmaidon korvikkeita – mittava takaisinveto

Elintarvikevalmistaja Nestlé vetää myynnistä suuren määrän äidinmaidonkorvikkeita. Valmistajan tiedotteen mukaan takaisinveto tehdään varotoimena.
Takaisinvedon taustalla on joulukuun alussa tehty varotoimenpide, jonka seurauksena rajattu määrä NAN Sensilac-äidinmaitokorvikejauhetta vedettiin myynnistä. Toimenpide tehtiin sen jälkeen, kun yhdessä tuotantolaitoksessa havaittiin poikkeama, joka edellytti lisäselvityksiä.
Jatkoselvityksissä todettiin, että yhdessä hyvin pieninä määrinä käytettävässä öljyraaka-aineessa saattoi olla havaittavissa cereulidia, joka on Bacillus cereus -bakteerin tuottama toksiini.
Tämän vuoksi Nestlé päätti varotoimenpiteenä laajentaa takaisinvedon koskemaan myös seuraavia tuotteita ja vain niiden seuraavia eriä:
|
Tuotenimi:
|
EAN:
|
Takaisinvedettävät erät:
|
|
Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 200ml
|
8445290748010
|
53020295M
Parasta ennen päiväys: 10/2026
52860295M
Parasta ennen päiväys: 10/2026
|
|
Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 6x200ml monipakkaus
|
8445290748034
|
53020295M
Parasta ennen päiväys: 10/2026
|
|
Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 500ml
|
8445290748072
|
53220295E
Parasta ennen päiväys: 11/2026
53380295E
Parasta ennen päiväys: 12/2026
|
|
Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 1000ml
|
8445290747884
|
53030295F
Parasta ennen päiväys: 10/2026
|
|
Nestlé NAN PRO 1 Äidinmaidonkorvike 800g
|
8445290382825
|
51200346AL
Parasta ennen päiväys: 4/2027
51660346AD
Parasta ennen päiväys: 6/2027
52630346AC
Parasta ennen päiväys: 9/2027
52630346AE
Parasta ennen päiväys: 9/2027
|
|
Nestlé NAN HA 1 Äidinmaidonkorvike 200ml
|
7613033507427
|
53280742F1
Parasta ennen päiväys: 11/2026
|
|
Nestlé NAN HA 1 Äidinmaidonkorvike 800g
|
8445291160798
|
51690742F4
Parasta ennen päiväys: 6/2027
|
|
Nestlé NAN Sensilac 1 Äidinmaidonkorvike 800g
|
8445290170408
|
51320346AD
Parasta ennen päiväys: 5/2027
51550346AC
Parasta ennen päiväys: 6/2027
51680346AD
Parasta ennen päiväys: 6/2027
52670346AC
Parasta ennen päiväys: 9/2027
Tiedotteessaan Nestlé korostaa, että kyseessä on varotoimenpide.
– Vaikka yhtään vahvistettua tuotteisiin liittyvää sairastumistapausta ei ole todettu, ymmärrämme hyvin, että tilanne voi herättää huolta vanhemmissa. Suhtaudumme kaikkiin mahdollisiin huolenaiheisiin vakavasti ja seuraamme tilannetta tarkasti. Toimimme varovaisuusperiaatteen mukaisesti varmistaaksemme, että tuotteemme täyttävät korkeimmat mahdolliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset, Nestlé kertoo.
Takaisinveto saattaa aiheuttaa myös tuotteiden tilapäisiä saatavuusongelmia. Nestlé kertoo tekevänsä aktiivisesti töitä sen eteen, että vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Nestlé on ilmoittanut asiasta viranomaisille. Samalla valmistaja kertoo käynnistäneensä kattavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki markkinoilla olevat tuotteet täyttävät tiukimmat laatuvaatimukset.
Valmistaja pyytää kyseisten erien tuotteita ostaneita kuluttajia tarkistamaan pakkauksen eränumero, EAN-koodi ja parasta ennen -päiväys, kuvaamaan kyseisten erien tuotepakkaus/pakkaukset , hävittämään tuotteet asianmukaisesti ja ottamaan yhteyttä kuluttajapalveluun Nestlén verkkosivuilta löytyneen lomakkeen kautta.
Kuluttajia pyydetään liittämään lomakkeeseen mukaan kuvat tuotteista, sekä erätunnistetiedot.