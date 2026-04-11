AL: Varoitus maastopaloista, palomestarilta tiukka kehotus

Eri puolilla maata on viime päivinä syttynyt lukuisia maastopaloja, kertoo Aamulehti.

Viimeisen vuorokauden aikana maastopaloja on syttynyt muun muassa Hämeenkyrössä, Keuruulla, Kuopiossa, Lopella, Ruovedellä, Sastamalassa ja Siikalatvalla. Runsas kuivuus onkin lisännyt maastopaloriskiä tuntuvasti.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on lauantaina annettu Etelä- ja Pohjois-Karjalaan sekä Etelä-Savoon. Sunnuntaina varoitus on voimassa kaikissa maakunnissa Lappia, Pohjanmaata ja Satakuntaa lukuunottamatta, ja maanantaina varoitus leviää koko maahan Lappia lukuun ottamatta.

Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty.

Se, että maastopalovaroitus ei ole voimassa, ei Pirkanmaan pelastuslaitoksen palomestari Aku Pietilän mukaan kuitenkaan tarkoita, että risuja voisi alkaa polttamaan huoletta.

– Kuivuustilanne on sellainen, että kenenkään ei pitäisi sytyttää yhtään risukasaa palamaan, vaikka maastopalovaroitusta ei olekaan voimassa, Pietilä linjaa Aamulehdelle.

Palomestari painottaa, että tällaisessa kuivassa ympäristössä palot leviävät nopeasti, kun tuulta on edes vähän.

– Kyllä ihmisten pitäisi sen verran pystyä katsomaan ympäristöään, että kuivaa on ja jättää tulen sytyttämättä, hän vaatii.

Perjantaina Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jukka Järvinen kommentoi Ylelle, että tämän viikon maastopaloista on saanut alkunsa risujen poltosta.

Aivan lähiaikoina kuivat kelit eivät ole hellittämässä. Näillä näkymin lämmin ja poutainen sää jatkuu ainakin alkuviikkoon asti.