Lämmin poutasää jatkuu

Sekä viikonlopusta että alkuviikosta on tulossa lämmin ja poutainen, povaa Foreca ennusteessaan.
Suomen yllä oleva korkeapainealue ei ainakaan lähipäivinä ole liikkumassa muualle. Se tarkoittaa aurinkoista poutasäätä lähes koko maahan.
Lauantaina elohopea kohoaa valtaosassa maata 7–13 asteeseen, ja sunnuntaina maan keskiosissa lämpötila voi lähennellä jo 15 asteen rajaa. Rannikolla kylmä merituuli tosin tuo lämpötiloja hieman alaspäin.
Yöt ovat edelleen viileitä, elohopean vajotessa 0–5 asteen tuntumaan. Lapissa lämpötilat ovat hieman matalampia.
Alkuviikosta säähän ei ennusteiden mukaan ole odotettavista suurta muutosta. Lämpötilat pyörivät 10-15 asteen tienoilla, sään ollessa aurinkoinen ja heikkotuulinen.
Loputomiin poutasää ei kuitenkaan jatku. Loppuviikosta on mahdollista, että että korkeapainealue hellittää hetkeksi. Ennusteiden mukaan todennäköisyys ajoittaisille sateille ja pilviselle säälle kasvaa.
Paluuta takatalveen ei kuitenkaan ole luvassa, sillä sää vaikuttaa jatkuvan melko lämpimänä ja mahdollisesti myös aurinkoisena ainakin osassa maata.